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В ДНР гибель Моторолы квалифицировали как теракт

20:28 17.10.2016
Арсен Павлов. Фото с сайта ДАН
Арсен Павлов. Фото с сайта ДАН
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Следственно-оперативная группа МВД и МГБ Донецкой народной республики (ДНР) квалифицировали взрыв в центре Донецка, приведший к гибели одного из лидеров ополчения Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»), как террористический акт. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомствах предполагают, что за организацией взрыва стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, которая действует на территории на территории ДНР.

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает делать ставку на силовое разрешение конфликта, но, будучи неспособной одержать военную победу, прибегает к методу террора. «С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике», - сказал он.

Павлов погиб вечером 16 октября в результате взрыва в подъезде жилого дома. Обстоятельства происшествия выясняются. Несколько месяцев назад на него было совершено покушение, но тогда никто не пострадал.
 

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 21:00
нв

Хотя людей,которые за бабки едут воевать в чужую страну называют по другому.
\\
И мы знаем кто эти люди:сотрудники ЧВК.
25.10.2016, 20:56
нв

вход в ЕС для России закрыть не могли.Россия в ЕС не когда не хотела.
25.10.2016, 20:52
нв

Да.Я тоже жалею американских военнослужащих погибших на Окраине в 2014 году.
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