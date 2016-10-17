В ДНР гибель Моторолы квалифицировали как теракт

Следственно-оперативная группа МВД и МГБ Донецкой народной республики (ДНР) квалифицировали взрыв в центре Донецка, приведший к гибели одного из лидеров ополчения Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»), как террористический акт. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомствах предполагают, что за организацией взрыва стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, которая действует на территории на территории ДНР.

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает делать ставку на силовое разрешение конфликта, но, будучи неспособной одержать военную победу, прибегает к методу террора. «С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике», - сказал он.

Павлов погиб вечером 16 октября в результате взрыва в подъезде жилого дома. Обстоятельства происшествия выясняются. Несколько месяцев назад на него было совершено покушение, но тогда никто не пострадал.

