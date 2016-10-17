США возьмут Мосул к выборам

В Ираке начался разрекламированный американцами штурм главного оплота ИГИЛ

Возглавляемая США коалиция начала штурм захваченного боевиками ИГИЛ* города Мосул на севере Ирака. С вечера 15 октября американская артиллерия обстреливала восточные подступы к городу, операция сопровождалась ударами самолетов коалиции. Террористы, в свою очередь, жгли нефть и автомобильные шины в вырытых вокруг города каналах, чтобы затруднить действия авиации. Накануне премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале наземной стадии операции. По мнению экспертов, она не будет быстрой, но, скорее всего, закончится до президентских выборов в США. Взятие Мосула может стать крупной внешнеполитической победой Белого дома и даст Хиллари Клинтон преимущество перед Трампом, критикующего Обаму за недостаточно решительное противодействие ИГИЛ.

Всю ночь на понедельник американские телеканалы говорили о важнейшем значении этой войсковой операции.

Атаке коалиции на Мосул предшествовала подготовительная стадия операции. Военно-воздушные силы Ирака сбросили на город тысячи листовок с предупреждением о готовящемся штурме. Выполненные в газетном стиле листовки называется «Время победы». В тексте цитируются слова премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади: «Время прославить чистый Ирак без ИГИЛ или любой темной веры». Жителей просили избегать позиций боевиков, оставаться дома, закрыть окна и двери. Также в листовках были приведены телефонные номера, по которым можно сообщить о действиях исламистов.

Тем временем, в Мосуле находятся сотни тысяч мирных жителей. Те из них, кто покинет город, смогут разместиться в лагерях беженцев, возводимых рядом с Мосулом Международной организацией по миграции. Однако лагеря могут вместить только 200 тысяч человек. Остальным предстоит стать живым щитом исламистов. Кроме того, у террористов есть развитая инфраструктура, позволяющая скрытно перемещаться по городу и за его пределы. Об этом телеканалу CNN рассказал бывший пленник боевиков, лично участвовавший в строительстве тоннелей в восточной части Мосула. Так, один из них, соединяющий город с деревней Хамдания, настолько большой, что через него может проехать мотоцикл. Подобные укрепления стали проблемой для военных в соседней Сирии.

Накануне штурма исламские террористы отпустили из тюрем часть узников. Тех, кто совершил незначительные правонарушения — например, сидевших за курение или ношение немусульманской одежды. Применяются и методы устрашения. Так, 14 боевиков были казнены за то, что пытались покинуть город вместе со своими семьями. Ранее сообщалось, что перед решающей битвой с иракской армией и войсками коалиции ИГИЛ позволила своим раненным боевикам уйти из Мосула в сирийскую Ракку. В связи с этим высказывались предположения, что это сделано для того, чтобы оправившись, они смогли бы продолжить борьбу против Башара Асада. Например, развить наступление на Дейр-эз-Зор и Пальмиру. Именно таким способом американцы освобождали этим летом другой иракский город — Эль-Фаллуджу.

Очевидно, сейчас среди боевиков ИГИЛ в Мосуле царят не самые оптимистичные настроения. На фоне информации о скором штурме города в руководстве террористической организации был раскрыт заговор. Его участники рассчитывали перейти на сторону правительственной армии Ирака и оказать ей поддержку в наступлении. По информации Reuters, попыткой сдачи Мосула руководил местный помощник лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. 58 участников заговора были убиты. Их утопили, а тела похоронили в братской могиле. Заговор был раскрыт, после того, как в телефоне одного из боевиков обнаружили сообщение о перевозке оружия. Он признал, что оно должно было использоваться мятежниками.

Уже сейчас на подступах к Мосулу сосредоточено до 40 тысяч кадровых иракских военных и бронетехника. Всего же в предстоящем штурме будут участвовать до 60 тысяч человек личного состава. Увеличение беженцев, которое вызовет наступление, обеспокоило Турцию. В связи с этим президент Эрдоган объявил, что и турецкая армия намерена участвовать в операции по освобождению Мосула. Причем вопреки позиции Багдада и, возможно, Вашингтона. Если международная коалиция откажется от помощи Анкары, Эрдоган пообещал задействовать план «B». В чем он заключается, президент не пояснил. При этом он добавил, что если не сработает план «В», то ему придется воспользоваться планом «С». Все это выглядит странно и доказывает страстное желание Анкары приобщиться к будущей победе.

Накал страстей таков, что полемика между властями Турции и Ирака вышла за рамки приличий. Премьер Ирака Хайдер Аль-Абади обратился к турецкому лидеру через Твиттер. «Мы не ваши враги. Мы освободим земли Ирака благодаря решительности наших мужчин, а не с помощью видеообращений», — написал он. Аль-Абади таким образом намекнул на видеообращение, которое Эрдоган записал во время неудачного госпереворота. «Премьер-министр Ирака оскорбляет меня… Нас не интересует, что он там кричит в своем Ираке. Мы сделаем по-своему. Кто он вообще такой? Пусть знает свое место! Именно с согласия Ирака в лагере „Башика“ рядом с Мосулом были размещены турецкие военные. Сейчас они требуют, чтобы мы покинули территорию, но вы не указ турецкой армии», — заявил в ответ Эрдоган.

Исторически Турция рассматривает Мосул как собственную территорию, ведь Мосульский вилайят был частью Османской империи. Теперь Эрдоган хочет создать в Ираке военный «плацдарм» — такой же, какой возник на севере Сирии в результате операции «Щит Евфрата». Анкара опасается, что после освобождения Мосула Багдад вытеснит оттуда суннитские силы, на которые она опирается. Одна из целей — сдерживание Ирана, который, напротив, хотел бы пробить через Мосул коридор на Сирию. Дополнительным фактором являются крупнейшие, почти мирового значения, запасы нефти в этом регионе. «Вероятность прямого столкновения Ирана и Турции в районе Мосула очень велика», — www.ng.ru/world/2016−10−13/1_turkey.html считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

Что касается политических целей предстоящей операции, то по мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, американцы решили взять Мосул к выборам, чтобы показать, как успешно они борются с ИГИЛ. Это будет эффектно. Состав участников штурма очень пестрый. Полная несуразица. Эрдоган по-хамски заявил, что турецкая армия будет участвовать в штурме независимо от мнения иракского правительства. Инициатива принадлежит США. По их мнению, хотя они этого и не говорят, в освобождении Мосула должны принимать участие турецкая армия, суннитское ополчение, которое готовят турецкие инструктора, пешмерга Демократической партии Курдистана Мустафы Барзани и иракская армия, те несколько бригад, которые они подготовили. Одновременно выразили готовность подразделения Рабочей партии Курдистана, но против этого возражают и Соединенные Штаты, и Турция.

Шиитская милиция, по их мнению, также не должна участвовать. Хотя Иран и хочет этого. Такое впечатление, что будут наступать и первые, и вторые, и третьи. Каждый хочет поучаствовать. Впрочем, Мосул большой город…

Военный эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) сравнил будущее Мосула с судьбой сирийского города Мамбидж, находящегося в 80 километрах от Алеппо. На протяжении 2,5 лет он был фактически пропускным пунктом для исламистов, следующих из Сирии в Турцию и обратно. В августе этого года Мамбидж был освобожден от ИГИЛ.

— Мамбидж брали самым простым способом — стерли с лица земли. То же будут делать с Мосулом. В ближайшие недели две его будут бомбить, бомбить и бомбить. Поскольку Мосул — город достаточно большой, его, скорее всего, будут бомбить по секторам. И также по секторам его будут брать под контроль. Боевики там уже жгут нефть, все в дыму, ясности пока нет. В городе сейчас около 800 тысяч человек. Часть из них, возможно половина, из-за бомбежек покинет город. Но половина останется, и что делать с ними никто не знает. Боевиков там немного — до 15 тысяч человек. Причем часть из них относится не к ИГИЛ, а к баасистам. Там есть суфийская «Армия людей накшбандийского тариката». Это серьезные люди. Они входят в баасистскую группу «Высшее командование джихада и освобождения». У них свои отношения с ИГИЛ, но группировка структурно туда не входит. Они чисто мосульские. Раньше, чем через неделю, сказать ничего определенного нельзя будет. Сейчас будут бомбардировки и, может быть, разведка боем.

- А какие цели под Мосулом ставят американцы? Им нужна там победа?

— Им нужно сообщить в СМИ, что они освободили Мосул. А в реальности они освободят какой-нибудь район, повесят там флаг и покажут по телевизору.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.