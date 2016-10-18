Дочь пастора за сексуализацию общества

С молчаливого согласия властей Германия сползает в пучину безнравственности

С 1998 года в программу школ Германии входят уроки сексуального просвещения, по своей сути заключающиеся в натуралистическом описании половых отношений, включая и гомосексуальные. Рассчитанные на учеников, в том числе и начальных классов, они вызвали бурю негодования и протестов со стороны родителей. В 2009 году дело дошло до Конституционного суда ФРГ, который, однако, постановил, что школьные уроки, посвященные сексуальному образованию, являются обязательными для всех учащихся вне зависимости от их вероисповедания и точки зрения их родителей.

К чему привело это «эпохальное» решение, видно по такому примеру: в одном из городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия участковый суд приговорил мать двенадцати детей к 43 суткам тюремного заключения за то, что она по религиозным убеждениям не пускала троих своих детей — учеников начальной школы — на уроки полового воспитания. Осуждённая и её муж — российские немцы, исповедующие баптизм — одно из направлений христианского протестантства, в основе которого лежит принцип добровольного и сознательного крещения по вере взрослых людей при наличии твёрдых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни.

В ходе судебного процесса супруги ссылались на вторую статью Первого протокола к Европейской конвенции о защите прав человека. В ней провозглашается, что «государство должно уважать право родителей обеспечивать своим детям такое образование и обучение, которое соответствует их собственным религиозным и философским убеждениям».

Суд, прикинув все «за» и «против» (то есть религиозность родителей, с одной стороны, и политкорректность — с другой), посчитал такую аргументацию подсудимой несущественной и отправил упорствующую в своих заблуждениях многодетную мать на полтора месяца в исправительное учреждение закрытого типа.

На сторону осуждённой встали активисты германского отделения христианской международной организации Alliance Defending Freedom (ADF). Юристы организации взялись отстаивать её интересы в Европейском суде по правам человека. По данным ADF, за пять последних лет в Германии за противодействие посещению детьми уроков полового воспитания к тюремному заключению или штрафам в сумме от 200 до 2000 евро приговорены 35 родителей (в своём большинстве — российских немцев-баптистов).

Решение Конституционного суда ФРГ от 2009 года невероятно ободрило активистов ЛГБТ-сообщества. При поддержке либеральных политиков в некоторых земельных парламентах (вопросы школьного образования в ФРГ относятся к компетенции федеральных земель) они продавили включение в школьные учебные планы ряда «радужных» инициатив, которые, по их мнению, должны «прививать школьникам такие ценности, как уважение, толерантность и открытость, образующие важную основу для мирной совместной жизни в нашем обществе, раскрывать сексуальное многообразие, что поможет им избавиться от предрассудков и стать личностями, ответственными и самостоятельными в своих суждениях».

Таким заявлением Министерство по делам культов, молодёжи, школьного образования и спорта Баден-Вюртемберга в феврале 2016 года ответило на протесты родителей, учителей и представителей католической церкви против внесения в школьные программы поправок, касающихся однополых союзов.

Реакция противников принудительного секспросвета на заявление министерства ждать себя не заставила: на улицы Штутгарта вышли около 5 000 демонстрантов. Им противостояли группы агрессивно настроенной ЛГБТ-молодёжи. Мирное шествие быстро переросло в массовые беспорядки, пресечённые полицией.

С 2008 года в Северном Рейне-Вестфалии стараниями активистов земельного отделения всегерманского Образовательно-просветительского объединения лиц с нетрадиционной ориентацией SCHLAU и при поддержке земельного Минобразования действует проект «Schule der Vielfalt — Schule ohne Homophobie» («Школа многообразия — школа без гомофобии».

По словам координатора проекта Франка Поля, «каждое учебное заведение само решает, стоит ли ему учить детей толерантности по отношению к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам. Если же школа принимает решение бороться с дискриминацией и присоединиться к проекту, то учителей направляют на курсы повышения квалификации, где рассказывают о различных формах дискриминации, причём не только по отношению к ЛГБТ-сообществу».

В июле 2016 года интернет-издание derwesten. de сообщило, к чему приводят такие уроки: «Нескольким шестиклассникам в школе города Боркен стало плохо прямо на уроке. Один упал в обморок, у остальных зафиксировано предобморочное состояние. Всех их увезли в больницу. Но директор школы искренне не понимает, почему задание по схематическому разрезу полового члена вызвало их столь бурную реакцию. Расстроена и сама учитель по сексуальному просвещению, вызвавшая „скорую помощь“. Она также не может объяснить реакцию детей».

С 2014 года в государственных школах Шлезвиг-Гольштейна с одобрения земельного министерства по делам семьи активисты регионального отделения Союза лесбиянок и гомосексуалистов Германии (LSVD) реализуют «План действий для принятия сексуального многообразия». Готовить школьников к принятию этого многообразия начинают уже с младших классов. Детей знакомят с такими понятиями, как изменение пола, гомосексуализм, суррогатное материнство и полигамия.

«Школьные уроки по принятию сексуального многообразия (понимаемые в смысле преподавания предпочтения определённых взглядов), имеющие целью воспитать в школьниках принятие (а не просто толерантность) любого вида сексуального поведения, нарушают Конституцию ФРГ». Таков вывод экспертизы, которую по заказу гамбургской общественной организации «Echte Toleranz e.V.» («Подлинная толерантность») провёл доктор юридических наук, профессор конституционного права Кристиан Винтерхоф.

— Государственные установки по сексуальному воспитанию в школе, которые представляют гетеро-, би-, гомо- и транссексуальность в виде равноправных сексуальных форм, противоречат конституционным нормам о запрете идеологической обработки, — констатирует профессор Винтерхоф. — Идеологическая обработка имеет место быть, в частности, если на уроках, проводимых представителями гомосексуальных SCHLAU-команд, им не оппонируют преподаватели, представляющие противоположную сексуальную мораль (например, это может быть католический священник). Но такого равноправия при преподавании «сексуального многообразия» нет. Детям преподносится лишь мнение представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает новостной портал kath.net, 8 октября в баварском городе Бамберге на общем собрании земельной евангелической рабочей группы партии Христианский социальный союз (вместе с возглавляемой канцлером Ангелой Меркель партией ХДС входит в правящую в Германии коалицию) была единогласно принята резолюция с требованием к правительству Баварии отказаться от преподавания сексуального многообразия в баварских школах. «Скандальный проект плана сексуального воспитания, представленный правительством в апреле 2016 года, должен быть отвергнут», — считают в ХСС.

Все эти баталии происходят в Германии уже не первый год. Но что интересно: ни президент ФРГ Йоахим Гаук — в прошлом протестанский пастор и один из лидеров правозащитного движения в ныне не существующей ГДР, ни Ангела Меркель — дочь лютеранского пастора, — за все годы этих баталий ни словом не обмолвились в защиту христианских ценностей, попираемых апологетами «секспросвета», насаждающими политику разрушения семьи и морали.

Но эту позицию в стране разделяют не все. 2 октября портал «Славянская Европа» совместно с Германской епархией Русской Православной Зарубежной Церкови (РПЗЦ) дал старт интернет-проекту под названием «О духовном. Вечные ценности». Здесь на русском и немецком языках будут публиковаться беседы с православными иерархами, священниками и простыми людьми — немцами и нашими соотечественниками, воплощающими в жизнь такие вечные ценности, как любовь, жертвенность, трудолюбие, материнство и отцовство.

Как объяснил суть этого проекта один из его инициаторов протоиерей мюнхенского кафедрального собора Святых Новомучеников и Исповедников Российских, секретарь Германской епархии РПЦЗ Николай Артёмов, «мы будем говорить о высших смыслах, способных противостоять насаждаемой сегодня в Европе в целом и в Германии в частности политике, направленной на сексуализацию общества, разрушение семьи и морали, и ведущей к сползанию человечества в пропасть безнравственности. Эта тема поднималась и на состоявшемся 3 октября во Франкфурте-на-Майне пастырском совещании».