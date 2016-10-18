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Каир попросил у России вертолеты для «Мистралей»

21:18 18.10.2016
«Мистраль». Фото Yannick Le Bris с сайта wikimedia.org
«Мистраль». Фото Yannick Le Bris с сайта wikimedia.org
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Египет намерен приобрести у России вертолеты для купленных ранее у Франции «Мистралей». Власти страны обратились к Москве с просьбой о поставке вертолетов Ка-52К. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

«Заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий. Точное количество будет согласовано в ходе дополнительных переговоров», - пояснил он.

По мнению аналитиков, Каир может закупить у России не только Ка-52К, но и Ка-29/31. Они предполагают, что египетская сторона приобретет как минимум 32 вертолета.

В холдинге «Вертолеты России» «Интерфаксу» сообщили о готовности выполнить заказ для Египта. В компании отметили, что ее мощности позволяют производить технику как для отечественных заказчиков, так и для зарубежных. Однако в первую очередь указанными вертолетами будет обеспечена российская армия, подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Египет купил «Мистрали», которые Франция строила по заказу Москвы, но так и не передала России в связи с ситуацией на Украине. В настоящее время корабли приняты на вооружение египетской армии.
 

Темы: Россия, Египет, Армии иностранных государств, Экспорт и импорт вооружения в России, Военные технологии
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 00:11
Старый коммунист

Надо подарить братскому угнетённому египетскому народу 100 самых лучших вертолётов. Это поможет им боролся с коллониалистами и импереалистами вражеских стран. И это будет хорошая реклама России как добропорядочной стране.
18.10.2016, 23:45
УРА!

Конечно!!! Всё лучшее - только за границу!!!
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