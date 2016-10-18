Каир попросил у России вертолеты для «Мистралей»

Египет намерен приобрести у России вертолеты для купленных ранее у Франции «Мистралей». Власти страны обратились к Москве с просьбой о поставке вертолетов Ка-52К. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

«Заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий. Точное количество будет согласовано в ходе дополнительных переговоров», - пояснил он.

По мнению аналитиков, Каир может закупить у России не только Ка-52К, но и Ка-29/31. Они предполагают, что египетская сторона приобретет как минимум 32 вертолета.

В холдинге «Вертолеты России» «Интерфаксу» сообщили о готовности выполнить заказ для Египта. В компании отметили, что ее мощности позволяют производить технику как для отечественных заказчиков, так и для зарубежных. Однако в первую очередь указанными вертолетами будет обеспечена российская армия, подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Египет купил «Мистрали», которые Франция строила по заказу Москвы, но так и не передала России в связи с ситуацией на Украине. В настоящее время корабли приняты на вооружение египетской армии.

