В Чехии задержали подозреваемого в хакерских атаках россиянина

Чешская полиция задержала в Праге гражданина России, который подозревается в причастности к кибератакам на цели в США. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе полиции уточнили, что задержанный 1978 года рождения, его зовут Евгений Н. В Чехии он находился со своей спутницей, передвигался на дорогом лимузине. В настоящее время он находится под арестом по решению городского суда Праги. Чешские власти уведомили о задержании посольство России в стране, указав, что оно было произведено по запросу США. В посольстве настаивают на передаче мужчину на родину.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест отказался комментировать инцидент. Однако он сказал, что задержание россиянина является частью секретного расследования, проводимого ФБР и Минюстом США.

Руководство социальной сети LinkedIn заявило, что задержание россиянина связано со взломом ресурса в 2012 году.

Некоторое время назад СМИ сообщили о кибератаках на серверы Демократической партии США. Кандидат в президенты от это партии Хиллари Клинтон обвинила в этом российских хакеров, но каких-либо доказательств причастности РФ не представила. По ее словам, взлом осуществлялся с целью повлиять на итоги президентских выборов. В Белом доме заявили, что Вашингтон даст ответ на хакерские атаки, но не ограничиться цифровой сферой.

