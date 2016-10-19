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В Чехии задержали подозреваемого в хакерских атаках россиянина

21:47 19.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Чешская полиция задержала в Праге гражданина России, который подозревается в причастности к кибератакам на цели в США. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе полиции уточнили, что задержанный 1978 года рождения, его зовут Евгений Н. В Чехии он находился со своей спутницей, передвигался на дорогом лимузине. В настоящее время он находится под арестом по решению городского суда Праги. Чешские власти уведомили о задержании посольство России в стране, указав, что оно было произведено по запросу США. В посольстве настаивают на передаче мужчину на родину.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест отказался комментировать инцидент. Однако он сказал, что задержание россиянина является частью секретного расследования, проводимого ФБР и Минюстом США.

Руководство социальной сети LinkedIn заявило, что задержание россиянина связано со взломом ресурса в 2012 году.

Некоторое время назад СМИ сообщили о кибератаках на серверы Демократической партии США. Кандидат в президенты от это партии Хиллари Клинтон обвинила в этом российских хакеров, но каких-либо доказательств причастности РФ не представила. По ее словам, взлом осуществлялся с целью повлиять на итоги президентских выборов. В Белом доме заявили, что Вашингтон даст ответ на хакерские атаки, но не ограничиться цифровой сферой.
 

Темы: Россия, США, Чехия, Правоохранительные органы в мире, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 00:53
Чехия

По запросу США ЭКСТРАДИРУЮТ хакера к месту отсидки.
19.10.2016, 23:11
xmyr

Хм,хакерство надо доказать и на это надо кучу времени и спецов. Голословные обвинения как по боингу или Сирии , уже никому не интересны. Интересно как поведет себя в ситуации Чехия.
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