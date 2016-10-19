«Нафтогаз» потребует от России $2,6 млрд за активы в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» и ее шесть дочерних компаний потребует от России $2,6 млрд за активы в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

В холдинге рассказали, что 17 октября они инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, причиненные утратой активов группы на полуострове.

«Нафтогаз» предварительно оценил ущерб группы в $2,6 млрд», — пояснили в пресс-службе, отметив, что речь идет об имуществе головной компании, «Черноморнафтогаза», «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування», «Укртранснафты», «Газа Украины» и «Ликво».

Попытку решить ситуацию «Нафтогаз» предпринял еще в феврале 2016 года, когда направил России уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения. Переговоры продлились полгода и завершились безрезультатно. После этого украинский холдинг привлек американскую Covington & Burling LLP для защиты своих интерсов в Крыму.

В марте 2016 года в Крыму прошел референдум о вхождении региона в состав России, на котором большиснтво жителей высказались «за» это решение. Киев и страны Запада результаты плебесцита не признали. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

После присоединения полуострова собственность ряда украинских компаний была национализирована, это коснулось и «Черноморнефтегаза», снабжающего газом жителей региона.