«Нормандский формат» скрывает истинные цели встречи в Берлине

Уговорить Путина все-таки прилететь в Берлин оказалось самой сложной задачей для организаторов мероприятия

Меркель и Олланду нужна встреча с Путиным для разговора не об Украине, а о Сирии. Однако совсем не факт, что российский президент пойдет им навстречу. А еще менее вероятно, что европейским лидерам удастся чего-либо добиться, особенно учитывая подчеркнуто недружественные шаги Европы в отношении России и лично Путина в последнее время.

Висевшая на волоске берлинская встреча на высшем уровне в «нормандском формате» все-таки состоится 19 октября.

Подтвердил свое участие и президент России. Правда, официальные комментарии Кремля выражают максимальный скепсис в отношении встречи: «будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка».

Судя по всему, уговорить Путина все-таки прилететь в Берлин оказалось самой сложной задачей для организаторов мероприятия. Можно только догадываться, на какие ухищрения пришлось пойти германскому МИДу, чтобы получить его согласие. Хотя можно предположить, что свою роль сыграло то, что министр иностранных дел ФРГ последовательно занимает позицию по налаживанию отношений с Россией и снижению конфронтации.

Всю последнюю неделю Кремль демонстрировал публичное сомнение в необходимости встречи. Телефонный разговор Путина, Меркель и Олланда 12 октября результатов не дал. После этого и Песков, и лично Путин отвечали весьма уклончиво о перспективах саммита: теоретически Россия «за», но необходима подготовка, которая сделает эту встречу осмысленной.

Причина подобной позиции России проста. Действия Киева откровенно не внушают надежд на достижение хоть каких-то результатов по итогам саммита.

15 октября Петр Порошенко побывал в зоне военной операции в Донбассе, где заявил, что «пока не будет выполнен пакет безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет». По существу он тем самым отказался выполнять украинскую часть минских соглашений, и именно так оценил слова украинского президента Владимир Путин.

Усугубляет ситуацию серьезное обострение по линии фронта последние дни. Ну, и плюс особняком стоит гибель в результате теракта командира одного из подразделений ополчения ДНР Арсена Павлова, более известного под позывным Моторола. В республиках его смерть переживается очень тяжело и расценивается как демонстративный вызов для возобновления полномасштабных боевых действий.

По совокупности обстоятельств возникает вопрос, а зачем эта встреча вообще нужна Берлину и Парижу, поскольку именно они проявили максимальную настойчивость в ее организации?

Ситуация в Донбассе «висит» в практически неизменном состоянии уже более полутора лет. Единственный более-менее «горящий» вопрос связан с выборами, очередная дата которых назначена на октябрь. Но Киев вновь утверждает, что провести выборы никак невозможно. Однако учитывая, сколько раз эти выборы переносились, вряд ли и на этот раз данный вопрос станет непреодолимым камнем преткновения.

С февраля 2016 года давно определилась и осознана всеми сторонами главная проблема: Киев не хочет (и частично не может) исполнить свои обязательства по минским договоренностям. При этом, хотя формально нынешний украинский режим считается марионеточным и полностью подчиненным Западу, реальность куда сложнее. Украинские элиты, включая высших представителей государства, играют свою игру в собственных частных интересах, и успешно торпедируют существенную часть политических планов Запада в отношении юго-западной соседки России.

Украина не намерена выполнять минские соглашения, а у Запада нет ресурсов принудить ее к этому, несмотря на многочисленные попытки и у Европы, и у США (вплоть до уровня вице-президента).

Скорее всего, именно с этим связано демонстративное усталое равнодушие и пессимизм Кремля по отношению к планируемой встрече. Москва прекрасно понимает, что это будет очередное бесплодное толчение воды в ступе и потеря времени.

Да и Петр Порошенко также не слишком оптимистичен в оценке перспектив встречи.

Вряд ли главы Германии и Франции не осознают реалий и питают какие-то иллюзии в отношении саммита.

Так в чем же дело? Почему они так старательно и последовательно продавливали проведение мероприятия?

Ответ очевиден: они собирают встречу не ради Украины.

На данный момент самая «горячая» международная тема – Сирия.

Германия и особенно Франция крайне эмоционально, если не сказать болезненно, реагируют на события в Алеппо. Прилагаются все возможные усилия, чтобы надавить на Россию. Личная встреча с Владимиром Путиным явно рассматривается, как одно из важных направлений работы. Неслучайно визит Путина в Париж на открытие Русского духовно-культурного центра оказался сорван из-за того, что французы хотели сосредоточить общение президентов исключительно на сирийской теме.

Собственно Европа и не скрывает своего интереса. О планах Меркель и Олланда обсудить с Путиным Сирию прямо заявил глава французского МИД.

Однако, насколько сойдутся в этом их планы с намерениями самого Путина, большой вопрос. Во всяком случае, пока пресс-секретарь российского президента заявил, что цель встречи исключительно обсуждение Украины и Сирии в повестке дня не стоит.

Как бы то ни было, Франция и Германия явно рассчитывают, что главный разговор в Берлине состоится не об Украине, а о Сирии. Правда, представляется сомнительным, что и эта дискуссия окажется более продуктивной, учитывая демонстративно недружественную позицию Европы по отношению к России, включая сорванную парижскую поездку Путина.

Если вы находитесь в зависимости от доброй воли другого, не стоит ему подчеркнуто делать гадости.