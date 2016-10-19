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Брюссель отверг обвинения Москвы в ударах по Алеппо

13:29 19.10.2016
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

В Брюсселе считают бессмысленными заявления Москвы о том, что бельгийские бомбардировщики нанесли удар по селению Хессаджек в провинции Алеппо. Об этом заявил министр обороны Бельгии Стивен Вандерпут в интервью телеканалу VRT.

«Обвинения не имеют смысла» , — сказал он, отвечая на вопрос журналиста (цитата по De Redactie.be). «Мы не говорим обычно о том, где мы активны, но я могу подтвердить, положа руку на сердце, что мы не облетали регион в эти дни», — добавил он.

Ранее Минобороны заявил, что при бомбардировке Хессаджек погибли шесть мирных жителей. В ведомстве утверждали, в это время в районе деревни находились бельгийские F-16. В министерстве подчеркнули, что сирийская армия с 18 октября больше не проводит атаки в этом районе. Они временно приостановили бомбардировки над Алеппо из-за гуманитарной паузы, с тем, чтобы жители города имели возможность покинуть Алеппо. Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь заявила на своей странице в Facebook, что в Москве ждут заявлений Госдепа по этой ситуации.

Бельгия входит в состав междунарожной коалиции, возглавляемой США. В Брюсселе заявляют, что единственной их целью в Сирии является борьба с «Исламским государством» (в России запрещена).  

Темы: Бельгия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 18:57
чмо

НЕ,братан,визитки яроша не было!
19.10.2016, 17:37
Хохол!

Вперед на Цензор!
19.10.2016, 17:33
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Кто ж тогда бомбил, если не бельгийцы? Неужели каратели кровавой хунты по заданию Госдепа?
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