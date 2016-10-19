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В Берлине стартовал саммит «нормандской четверки»

21:02 19.10.2016
Фото с сайта mezgil.com
Фото с сайта mezgil.com
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В столице Германии начались переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина, французского лидера Франсуа Олланда и украинского президента Петра Порошенко во встрече принимают участие помощник президента РФ Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров. С немецкой стороны к диалогу присоединился министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.

Перед началом переговоров состоялась трехсторонняя встреча лиедров Германии, Франции и Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил представителям прессы, что переговоры продлятся несколько часов и закончатся уже 20 октября. По его словам, какого-либо прорыва по итогам диалога не ожидается, передает ТАСС. Цель саммита – установить, как продвигается выполнение минских договоренностей и что препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Кроме того, Меркель и Олланд выражали намерение осудить с Путиным ситуацию в Сирии.

В прошлый раз встреча лидеров четырех государств проходила в Париже год назад. После этого был проведен ряд телефонных консультаций.
 

Темы: Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Россия, Германия, Украина, Франция, Международные отношения, Ситуация на Украине, Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2016, 21:54
Крутой

Если бы в Германии, Франции и Украине были "лиедры", то было бы не так плохо. "Осудить" с Путиным ситуацию в Сирии тоже надо, пусть пиндосы не лезут во все дырки, куда их никто не приглашал.
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