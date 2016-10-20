Холодная война американских элит: Трамп против Клинтон

США сегодня - это совокупность как минимум трёх Америк

Главное шоу года в Америке – итоговые теледебаты кандидатов в президенты США, по всей видимости, определили исход избирательной кампании. Как бы мы ни относились к Хиллари Клинтон, следует признать, что она действует успешно. Бывший госсекретарь, бывшая первая леди и при этом тяжело больная пожилая женщина держится уверенно и грамотно. Она обозначила, хотя и в очень общих чертах, все ключевые темы, жизненно важные для той части Америки, которая не очень богата, а то и просто бедна и многочисленна. Это защита материнства и детства, прав женщин.

Не обошла она своим вниманием и такой момент, как создание новых рабочих мест, повышение МРОТ, создание лучших условий для экономического роста. Она заверила своих избирателей в продолжении и углублении политики Обамы, чтобы опереться на ту часть электората, которая восемь лет назад сделала малоизвестного сенатора от штата Иллинойс первым в истории США чернокожим президентом. Ещё одной сладкой пилюлей для избирателей, по мнению штаба Клинтон, должна стать новинка, позаимствованная у Берни Сандерса, – бесплатное высшее образование для семей с низкими доходами. Это обещание было введено в предвыборную программу совершенно сознательно – сейчас важно заполучить голоса сторонников Сандерса, многие из которых от разочарования и обманов Клинтон стали поддерживать Трампа.

Оппонент Клинтон зафиксировал традиционную для республиканцев позицию. Похоже, с Трампом была проведена серьезная работа, что отразилось даже в его риторике. Он несколько раз в ходе дебатов сказал «мы сделаем», «наша позиция». В частности, при разговоре на такую важную для республиканцев тему, как продажа и ношение оружия; понимающие люди сразу оценили: поддержка регулирующего оружейного органа Трампу обеспечена. Если Клинтон делает ставку на цветное население Америки (кстати, по прогнозам, к середине нынешнего века, если не раньше, белое население страны окажется в меньшинстве), то Трамп занимает жёсткую позицию в вопросе миграции, предлагая радикальные меры по высылке, строительстве заградительных барьеров, стен и т.п. При таком подходе ему трудно будет завоевать голоса ещё не определившихся.

Трамп типичен и в традиционной для республиканцев жёсткой критике Обамы. Обвинения демократов и «дел, которые натворили нынешние власти и режим», включая критику военной политики, госорганов, бюрократии, подтасовки выборов, коррумпированности СМИ и гнилости истеблишмента – норма для республиканских кандидатов. Во внутренней же экономической политике Трамп обещает снизить налоги, в то время как приход к власти Клинтон означает неизбежное их повышение.

В сухом остатке: главная цель итоговых дебатов 19 октября – склонить на чашу весов тех, кто никогда в жизни не слышал о политических технологиях. Клинтон назвала все больные темы для тех американцев, которые живут очень средненько и просто бедно. В то время как Трамп, который явно не за середнячков и бедных, готов бороться за интересы «республиканского» населения. Недаром его называют «последней надеждой белой Америки». При таком раскладе в стране, где один из самых высоких в мире уровней неравенства, слабые и непосвящённые будут делать выбор по принципу, известному всем россиянам: «Голосуй сердцем!» Это большинство американцев. И никто не убедит их в том, что голосование, в котором участвует чувство и не участвует разум, приводит к разрушительным последствиям.

А как только включается разум, во всех электоральных процедурах в Америке, включая теледебаты, можно разглядеть смертельную «схватку бульдогов». И речь здесь не о противостоянии личностей: «Эти выборы «со стеклянной ясностью» (В. Набоков) выявили жёсткое противоборство трёх ведущих групп власти и влияния. Некоторые аналитики предпочитают говорить о «холодной гражданской войне» в США (Е. Ларина). Дело в том, что США сегодня - это совокупность как минимум трёх Америк. Первая – Америка Уолл-стрит, бюрократического Вашингтона, Чикаго и Лос-Анджелеса. Это Соединённые Штаты одного процента жителей, это Америка банкстеров – хозяев эмиссионных центров, банков, хедж-фондов, страховых компаний, инвестиционных центров. Это «продавцы воздуха», которые концентрируют в своих руках огромные финансовые ресурсы. Если реальная мировая экономика (включая сферу услуг) составляет в денежном измерении 80 трлн долл., то мировой финансовый рынок – 800 трлн долл., а с деривативами – 1 квадриллион. И подавляющая часть этих средств управляется и распределяется американскими банками. Хиллари Клинтон - выразитель интересов Америки «ссудного процента».

Вторая Америка – это Америка позднеиндустриальная, или Америка корпоратократии, представителей отраслей ТНК, порождённых второй промышленной революцией. Это владельцы и топ-менеджеры преимущественно нефинансовых и невысокотехнологичных, но именно производственных предприятий. Её представляет Дональд Трамп. За ним стоит в основном капитал, работающий в промышленности, строительстве, сфере услуг и вступившее с ним в союз подавляющее большинство американцев, имеющих преимущественно европейских предков. Это так называемая старая добрая белая Америка.

Третья Америка – формирующаяся последние 40 лет фракция «когнитариата» (от cognito – познание; словообразование по образцу термина «пролетариат»), Америка цифр и алгоритмов, «гикономиксов». Своего кандидата эта часть Америки не выставила – нет пока необходимых ресурсов. Недавно корпорация РЭНД, Токийский университет и Европейский центр оценки технологий выпустили доклад «Технологическое развитие 2025». Обращает на себя внимание следующий вывод: в мире существует 24 критические технологии. Те, кто обладает всеми этими технологиями, смогут осуществить новую технологическую революцию, запустить новую экономику. Так вот, у американцев сейчас есть 21 готовая технология, у японцев – 17, у ЕС – 14 (сколько у России, никто не знает). Иными словами, время «нетократов» пока не пришло. Однако это ещё не всё, что заставило «элиту знаний» устраниться от выборов-2016.

Анализ высказываний владельцев и советников крупнейших IT-компаний и компаний, связанных с критическими технологиями, позволяет заключить, что они не просто ожидают, но уверены: в ближайшем будущем Америку и мир в целом поразит мощнейший кризис, в сравнении с которым события 2007-2009 гг. покажутся «улыбкой истории». Поэтому они не хотят в критический момент возложить на себя бремя власти – бремя ответственности. Логичнее использовать кризис для ослабления и устранения финансовой элиты. Однако они не просто ждут. Уже сейчас оформляется союз «гикономиксов» с наиболее продвинутой частью корпоратократии против банкстеров. Время и технологии работают против последних. Отступать им некуда, поэтому на чащу весов их ставленницы – Клинтон – брошен весь их американский и глобальный ресурс.

«Элитная» война, хотя и холодная, идёт не на жизнь, а на смерть. Используются самые разные инструменты, рычаги давления, мифы. Одним из таких комплексных ресурсов-мифов стал для банкстеров фактор России. С одной стороны, это косвенное подтверждение того, что с некоторых пор Россия сама превратилась в фактор силы в мировом балансе. С другой стороны, это свидетельство «предсмертного рёва тех классов, над которыми вот-вот сомкнутся волны прогресса» (Б. Мур). Если демократы во главе с Хиллари Клинтон не могут склонить на свою сторону колеблющихся иначе, как демонизируя Россию и Путина, это значит, Америка финансистов, несмотря на её колоссальные ресурсы, не уверена в своей победе.

Америка – действительно удивительная страна. Здесь может случиться всякое, начиная от импичмента, отставки и заканчивая убийством президента (А. Линкольн убит в 1865 г.; Дж. Гарфилд – в 1881 г.; У. Мак-Кинли – в 1901 г.; Дж. Кеннеди – в 1963 г.).

При всех преимуществах рациональной оценки нынешней избирательной кампании в США («разумом, а не чувством»), нельзя исключать возможность появления в этой стране удивительного «чёрного лебедя».