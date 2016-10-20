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Меркель назвала переговоры по Сирии жесткими и трудными

11:40 20.10.2016
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
Сюжет: Сирийский кризис

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи, проведенной с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Франсуа Олландом в Берлине, заявила, что прошедшие переговоры были «жесткими и трудными». Об этом в четверг, 20 октября, сообщает ТАСС.

Меркель считает, что разрешить сирийский конфликт без разделения террористов и мирного населения в регионе невозможно. Для этого потребуется введение режима перемирия. Также по ее мнению, Россия в большей степени несет ответственность за начало процесса политического урегулирования в Сирии и Москва должна оказать влияние на сирийского лидера Башара Асада для обеспечения безопасности мирного населения в Алеппо.

Канцлер отметила, что на ближайшем саммите Евросоюза может подняться дискуссия о новых санкциях против России из-за сирийского вопроса. «Мы говорим в данном случае о преступной деятельности, о преступлениях против гражданского населения», — подчеркнула канцлер. Олланд также не исключил возможности принятия новых санкций в отношении России.

Путин, комментируя итоги переговоров в аэропорту Берлина, отметил, что Россия готова продлить гуманитарную паузу до тех пор, пока не активизируются террористы. Он отметил необходимость проведения выборов в Сирии и принятия новой конституции.

Берлинские переговоры прошли за закрытыми дверями без присутствия журналистов. Саммит продлился пять часов. Ранее состоялся саммит «нормандской четверки» с участием президента Украины Петра Порошенко. 

Темы: Ангела Меркель, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 13:02
А разве дядя сэм разрешил им

сказать что-то другое? )))
20.10.2016, 13:00
Настоящий патриот

Всё понятно, троцкисты товарища Асада слили. Эх, если бы товарищ Сталин был жив!
20.10.2016, 12:37
???

Эта дура совсем спятила? Террористы ведут преступную деятельность, в т.ч. против гражданского населения ,а санкции против России?
Это как понимать? Запад открыто стал на сторону ИГИЛ? Меркель -террористка?
Похоже эти господа окончательно спятили и ведут мир к катастрофе. Видимо они понимают аргумент только в виде атомной бомбы.
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