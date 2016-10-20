Меркель назвала переговоры по Сирии жесткими и трудными

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи, проведенной с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Франсуа Олландом в Берлине, заявила, что прошедшие переговоры были «жесткими и трудными». Об этом в четверг, 20 октября, сообщает ТАСС.

Меркель считает, что разрешить сирийский конфликт без разделения террористов и мирного населения в регионе невозможно. Для этого потребуется введение режима перемирия. Также по ее мнению, Россия в большей степени несет ответственность за начало процесса политического урегулирования в Сирии и Москва должна оказать влияние на сирийского лидера Башара Асада для обеспечения безопасности мирного населения в Алеппо.

Канцлер отметила, что на ближайшем саммите Евросоюза может подняться дискуссия о новых санкциях против России из-за сирийского вопроса. «Мы говорим в данном случае о преступной деятельности, о преступлениях против гражданского населения», — подчеркнула канцлер. Олланд также не исключил возможности принятия новых санкций в отношении России.

Путин, комментируя итоги переговоров в аэропорту Берлина, отметил, что Россия готова продлить гуманитарную паузу до тех пор, пока не активизируются террористы. Он отметил необходимость проведения выборов в Сирии и принятия новой конституции.

Берлинские переговоры прошли за закрытыми дверями без присутствия журналистов. Саммит продлился пять часов. Ранее состоялся саммит «нормандской четверки» с участием президента Украины Петра Порошенко.