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В НАТО отказались комментировать действия ВВС Бельгии в САР

19:25 20.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Штаб-квартира Североатлантического альянса воздержалась от комментариев по сообщению Минобороны России о нанесении удара в Сирии самолетами ВВС Бельгии, приведшего к гибели мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

В НАТО пояснили, что организация не входит в возглавляемую США коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и порекомендовали обратиться за комментариями к властям Бельгии.

Агентство отмечает, что пока остается неизвестным, будут ли обсуждать данный инцидент министры обороны НАТО в ходе заседания, которое состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Внешнеполитическое и военное ведомства Бельгии отрицают причастность ВВС страны к авиаударам в Сирии. По словам их представителей, бельгийские самолеты как минимум несколько дней не участвовали в полетах над Алеппо.

В Минобороны России утверждают, что удар по курской деревне Хассаджек, в результате которого погибли шестеро мирных граждан и еще четверо получили ранения, был нанесен именно бельгийскими F-16. В ведомстве пояснили, что каждый самолет обладает уникальными признаками, позволяющими его идентифицировать. Указанные самолеты неоднократно ранее обнаруживались российскими и сирийскими радарами.

В Минобороны уточнили, что два F-16 вылетели с аэродрома Ас-Салти в Иордании, два часа спустя нанесли удар по курдскому селению, а затем вели патрулирование в районе города Азаз севернее Алеппо. В ведомстве также точно указали время вылета самолетов и двух дозаправок в воздухе.
 

Темы: Бельгия, Военная авиация в мире, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 21:11
Pyccкий товарищ.

Попрошу, товарищи графоманы, без расистских оскорблений! Постарайтесь понять добровольцев, едущих на Ближний Восток сражаться за высокую идею, а не с целью личного обогащения. Они едут бескорыстно, поэтому понять их высокое стремление вы не можете. Эти добровольцы находятся там по зову сердца. По зову сердца! Это красивое выражение сказал В. В. Путин и оно мне очень понравилось. Да, граждане России находятся в армии ИГИЛ по зову сердца. Это люди с чистой совестью, строящие в новом государстве ИГИЛ вертикаль власти. Новую вертикаль божественной власти в государстве их мечты. Пожелаем этим бескорыстным людям исполнения их прекрасной мечты и достижения высокой, благородной цели. Победа близка!
20.10.2016, 20:28
Полухохол

Ну и какого хрена теперь болтать о плохих бельгийцах? Обещали сбивать всех плохих парней, так сбивайте, господа из МО РФ! Или ждете пока ободренные америкосы отправят на бомбежку резиденции Асада пяток своих эскадрилий?
20.10.2016, 20:19
полухохол

Культурно(как всегда)"послали",последователей "миротворца" и до сих пор "ищущего здравый смысл" кремлевского иллюзиониста.Это не доски фашистам вешать ,по своему усмотрению,в нарушение всех законов страны,а "репу"с сотнями "советников" регулярно "чесать" надо(если уж "залез" на верхний "шесток"),чтобы хоть на минуту, упредить планы пиндостана "со товарищи".Срамники и более НИЧЕГО!
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