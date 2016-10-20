В НАТО отказались комментировать действия ВВС Бельгии в САР

Штаб-квартира Североатлантического альянса воздержалась от комментариев по сообщению Минобороны России о нанесении удара в Сирии самолетами ВВС Бельгии, приведшего к гибели мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

В НАТО пояснили, что организация не входит в возглавляемую США коалицию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и порекомендовали обратиться за комментариями к властям Бельгии.

Агентство отмечает, что пока остается неизвестным, будут ли обсуждать данный инцидент министры обороны НАТО в ходе заседания, которое состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Внешнеполитическое и военное ведомства Бельгии отрицают причастность ВВС страны к авиаударам в Сирии. По словам их представителей, бельгийские самолеты как минимум несколько дней не участвовали в полетах над Алеппо.

В Минобороны России утверждают, что удар по курской деревне Хассаджек, в результате которого погибли шестеро мирных граждан и еще четверо получили ранения, был нанесен именно бельгийскими F-16. В ведомстве пояснили, что каждый самолет обладает уникальными признаками, позволяющими его идентифицировать. Указанные самолеты неоднократно ранее обнаруживались российскими и сирийскими радарами.

В Минобороны уточнили, что два F-16 вылетели с аэродрома Ас-Салти в Иордании, два часа спустя нанесли удар по курдскому селению, а затем вели патрулирование в районе города Азаз севернее Алеппо. В ведомстве также точно указали время вылета самолетов и двух дозаправок в воздухе.

