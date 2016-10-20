Трое российских военных получили ранения в Сирии

Три российских офицера были ранены на пункте пропуска правительственных войск Сирии в районе Эль-Машарка в результате обстрела террористами гуманитарных коридоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

Военнослужащие получили легкие ранения, не опасные для жизни. Офицеров доставили на авиабазу Хмеймим для оказания медицинской помощи.

По сведениям РИА Новости, террористы ведут огонь из стрелкового оружия по позициям правительственной армии САР в районе трассы Кастелло. Здесь на протяжении дня дежурили машины для мирных жителей и сложивших оружие боевиков.

В сирийском Алеппо с утра 20 октября действует гуманитарная пауза. Для эвакуации беженцев, больных и раненых созданы специальные коридоры. Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о продлении гуманитарной паузы на сутки

В то же время боевики в отдельных кварталах создают препятствия для выхода беженцев, обстреливают пешие колонны и захватывают заложников. Террористы публично казнили более 10 представителей органов местного самоуправления за призывы к гражданам покидать контролируемые ими районы.

