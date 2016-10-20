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Charlie Hebdo сделал карикатуру на собор РПЦ в Париже

14:17 20.10.2016
Фото с сайта absoluttv.ru
Фото с сайта absoluttv.ru
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo 20 откября разместил на своих страницах карикатуру на тему открытия в Париже православного собора. На ней изображен сам храм, на куполах которого нарисованы надутые лица, сообщает РИА Новости.

Изображение сопровождает статью, в которой содержится краткий экскурс в историю православия в России в ХХ и начале ХХI века, описание событий, предшествующих открытию собора, излагаемое в язвительной манере.

Пятиглавый собор Святой Троицы является частью комплекса зданий российского православного духовно-культурного центра, который официально начал свою работу в среду. «Центр открывает свои двери для всех, кто интересуется историей нашей страны, ее научными и культурными достижениями, стремится к изучению русского языка», — отметил президент Владимир Путин в приветствии участникам церемонии. Обращение зачитал присутствовавший на мероприятии министр культуры Владимир Мединский.

Комплекс расположен на набережной Бранли. Участок для его строительства был приобретен в 2010 году управделами президента. Церемония закладки первого камня прошла в апреле 2015 года.

Этим летом Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на землетрясение в Италии, до этого — на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.

Темы: Париж, Франция, Церковь, Православная церковь в России, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 20:56
Зоя

А почему в России как в рот воды набрали? - Литературы на эту тему издано - море. На любой уровень подготовленности. Зайди в церковный магазин или большую церковную лавку и выбери себе что-нибудь. А не знаешь, спроси у продавцов, они всегда с радостью помогают.
20.10.2016, 20:39
Сиропкин

"Этим летом Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на землетрясение в Италии, до этого — на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже."

А ещё карикатуру об утонувшем сирийском мальчике. Это стало высшей точкой французской журналистики.
20.10.2016, 16:57
А957

Зачем вообще вспоминать этот парашливый Charlie Hebdo.
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