Charlie Hebdo сделал карикатуру на собор РПЦ в Париже

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo 20 откября разместил на своих страницах карикатуру на тему открытия в Париже православного собора. На ней изображен сам храм, на куполах которого нарисованы надутые лица, сообщает РИА Новости.

Изображение сопровождает статью, в которой содержится краткий экскурс в историю православия в России в ХХ и начале ХХI века, описание событий, предшествующих открытию собора, излагаемое в язвительной манере.

Пятиглавый собор Святой Троицы является частью комплекса зданий российского православного духовно-культурного центра, который официально начал свою работу в среду. «Центр открывает свои двери для всех, кто интересуется историей нашей страны, ее научными и культурными достижениями, стремится к изучению русского языка», — отметил президент Владимир Путин в приветствии участникам церемонии. Обращение зачитал присутствовавший на мероприятии министр культуры Владимир Мединский.

Комплекс расположен на набережной Бранли. Участок для его строительства был приобретен в 2010 году управделами президента. Церемония закладки первого камня прошла в апреле 2015 года.

Этим летом Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на землетрясение в Италии, до этого — на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.