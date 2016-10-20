Порошенко недаром вступился за права Януковича

Все опрошенные КС Украины юристы сочли преступным отстранение Януковича от власти

Все опрошенные Конституционным судом Украины юристы сочли преступным отстранение Януковича от власти. Но далее юристы разбились на два лагеря. Одни предложили отменить преступные решения и тем самым признать «революцию достоинства» мятежом. Другие же предлагают сделать для мятежников исключение. Но главное другое – зачем нынешний президент Украины пытается доказать незаконность отстранения предыдущего?

Конституционный суд Украины в среду начал рассматривать поданное еще год назад требование президента Петра Порошенко объявить незаконным отстранение от власти его предшественника Виктора Януковича.

Как сообщил УНИАН, судья-докладчик по делу Наталья Шаптала напомнила, что президент Украины ходатайствует признать закон Украины «О лишении В. Януковича звания президента Украины» от 4 февраля 2015 года не соответствующим конституции Украины. Президент считает, что Верховная рада не имела права принимать такой закон, поскольку, согласно конституции, звание президента сохраняется пожизненно, если только президент не был отстранен в порядке импичмента. По мнению главы государства, изменение или расширение перечня случаев лишения президента его звания возможно только путем внесения изменений в конституцию.

Три дороги к одному обрыву

Докладчица сообщила, что КС получил заключения ученых по поводу данного вопроса и их можно разделить на три группы.

Одни считают, что этот закон, безусловно, неконституционный и подлежит отмене. Другая группа считает, что по формальным признакам Верховная рада превысила свои полномочия, но ситуация была уникальной, не предусмотренной ни в конституции, ни в законах, поэтому Рада все же приняла полномочное решение.

Третья группа тоже считает, что по формальным признакам парламент не должен был принимать этот закон, но в то же время решение парламента носит политический характер, а политические акты КС не может рассматривать.

После выступления докладчицы КС завершил заседание и судьи удалились. Теперь они будут изучать аргументы, предоставленные сторонами – президентом и Верховной радой, а также заключения научных юридических учреждений.

Как известно, 22 февраля 2014 года в Киеве произошел государственный переворот – толпы вооруженных сторонников Майдана захватили здание администрации президента, после чего Янукович покинул столицу. В тот же день Верховная рада простым постановлением отстранила Януковича от власти, заявив, что тот «неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий». Спикера парламента Александра Турчинова Рада объявила новым главой государства.

О чем молчит «Википедия»

Отметим, что в западной бумажной и электронной прессе факт государственного переворота до сих пор, по сути, замалчивается. Факт грубого нарушения конституции, например, обходят стороной авторы англоязычной статьи в «Википедии». Они сообщают, что Верховная рада отправила Януковича в отставку, бегло признав, что при этом депутаты «не следовали процедуре импичмента». Авторы статьи умалчивают, во-первых, о том, что Рада вообще не имела права принимать постановления такого рода, а во-вторых, о том, что никакой процедуры импичмента не было и в помине, а Рада лишь постановила, что не может найти Януковича и на этом основании считает себя вправе назначить нового главу государства. Повторяя эту версию, президент США Барак Обама в сентябре заявил на Генассамблее ООН, что смена власти на Украине в 2014 году произошла «по желанию народа».

Впрочем, правящие в Киеве политики сами прекрасно осознают, что участвовали в государственном перевороте, иначе спустя год они не пытались бы задним числом узаконить собственные действия. Через год после победы Майдана, 4 февраля 2015 года, Верховная рада одобрила законопроект № 1883 о лишении Януковича звания президента. В законопроекте снова такой шаг оправдывался тем, что Янукович «неконституционным способом самоустранился от выполнения полномочий президента Украины, что угрожало управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины и привело к массовому нарушению прав и свобод граждан».

Порошенко подписал этот закон, и 17 июня 2015 года тот вступил в силу. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, уже 19 июня Порошенко пожаловался в КС на собственноручно подписанный документ, назвав его неконституционным. Этот эпизод как нельзя ярко характеризует уровень правовой культуры современной Украины.

Впрочем, надо оговориться, что решение Верховной рады и на этот раз, как и в феврале 2014 года, оказалось незаконным. Процедура импичмента выглядит совершенно иначе, и в ней в любом случае должна была участвовать еще и судебная ветвь власти. Так что в своей жалобе в КС Порошенко наконец-то оказался прав. Но эта правота оказалась, так сказать, случайной, ситуативной.

В минувшее воскресенье окружение Порошенко попыталось объяснить такие – юридически абсурдные – действия. Как заявил первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук, такой шаг нужен, чтобы решение Верховной рады по Януковичу невозможно было потом обжаловать ни в одном из судов мира.

Правда, Киев и его западные политические спонсоры уже проигрывают тяжбы бывшему президенту в западных судах. Так, 15 октября в Европейском суде справедливости подтвердили, что Украина проиграла апелляцию по выплате Виктору Януковичу и его сыну компенсации за потраченные на судебный процесс деньги – 6 млн 378,4 тыс. грн. Ранее Януковичи успешно обжаловали имущественные санкции, которые Евросоюз наложил два года назад на бывшего президента и двоих его сыновей – Александра и Виктора (ныне покойного). Суд признал, что Евросоюз действовал незаконно.

«Не ко времени» эта тяжба

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский напомнил, что был среди тех, кто голосовал за отстранение Януковича от власти, и он по-прежнему считает то решение законным. «Верховная рада не превысила свои полномочия. На тот момент это был единственный орган власти, который выполнял свои функции. Разбежалась вся администрация, куда-то убежал президент, разбежались министры, силовики. Только верховный совет остался», – сказал Андриевский газете ВЗГЛЯД.

Депутат считает сам процесс несвоевременным. «Я не думаю, что сегодня ко времени рассмотрение такого дела. Трудно что-то сейчас прогнозировать. Посмотрим, какое будет решение», – отметил Андриевский, не исключив, что «КС просто не будет это рассматривать до конца».

Директор украинского Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик признает, что в 2014 году новым властям следовало все же попытаться выполнить законную процедуру: «по большому счету» решение надо было принимать путем импичмента.

«В данной ситуации КС примет решение, согласно которому отстранение Януковича не соответствовало чистоте конституционного эксперимента, но было политической необходимостью», – предсказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Но вердикт суда никак на ситуацию уже не повлияет, уверен Кулик: «это симулякры, которые служат для отвлечения внимания».

Политолог, главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов подчеркивает, что Рада только в 2015 году приняла решение о лишении Януковича звания президента Украины, хотя Янукович был фактически лишен поста годом ранее. «Порошенко подписал это решение, потом вроде бы одумался. Понял, что по конституции можно лишить звания президента только по процедуре импичмента, а тогда прошла «процедура» вооруженного переворота, как мы знаем», – сказал Хисамов газете ВЗГЛЯД.

Но Порошенко не случайно решил начать эту тяжбу, полагает эксперт. Не исключено, что он готовится к тому, что когда-нибудь после завершения полномочий и ему придется ответить за свои нынешние поступки в судах. Основные обвинения, прогнозирует Хисамов, будут насчет расстрелов на Майдане, Донбасса, Крыма, Одессы и того, что реально произошло с Януковичем.

«Но Порошенко может везде выйти сухим из воды. Президентом он стал уже после начала АТО, которую объявил Турчинов. Майдан, переворот прошли как бы мимо него. А этим слабеньким законом и тем, что он его подписал, он легитимизировал прежние преступления, в частности, вооруженный переворот. Он подал заявление в КС, чтобы при будущих разбирательствах быть как бы ни при чем», – предположил эксперт. На взгляд Хисамова, какой именно вердикт вынесет КС, неважно, так как для Порошенко на будущее было главным подать соответствующее заявление в суд, что он и сделал.

Авторы: Никита Голобоков, Андрей Резчиков