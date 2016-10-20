Путин рассказал об итогах встречи «нормандской четверки» в Берлине

Поздно ночью в Берлине завершились многочасовые переговоры. Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) обсуждали ситуацию в Донбассе. Все участники встречи подтвердили свою приверженность Минским договоренностям, передает телеканал «Россия 24».

По итогам встречи Владимир Путин заявил, что стороны договорились о том, что нужно сделать для дальнейшего разведения сторон в Донбассе:

«Мы много внимания уделили вопросу безопасности и договорились по целому ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон. Договорились, что мы продолжим выбор тех точек и мест на территории, где можно будет продолжить эту работу. В двух местах этот отвод уже состоялся».

Затем переговоры продолжились уже без участия Украины. Лидеры России, Франции и Германии обсуждали сирийскую проблематику, в первую очередь — ситуацию в Алеппо. Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить гуманитарную паузу в регионе, которая действует с 18 октября. Важно также разработать новую конституцию Сирии, которая будет способствовать примирению сторон.

«Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций между всеми конфликтующими сторонами, разумеется, с привлечением всех стран региона, которые вовлечены в этот процесс. Мы проинформировали также о намерении российской стороны, насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории, продлить паузу нанесения авиационных ударов. И действительно, мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо. Но и рассчитываем на то, что наши партнеры, прежде всего американские, сделают все, что они обещали до сих пор, по разведению террористов «Джебхат ан-Нусры» и иже с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе продолжать совместную работу», — отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

