Украина отказалась платить России за утилизацию ядерных отходов

Власти Украины приняли решение с 2017 года не платить России ежегодно 200 миллионов долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива. Об этом объявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, передает РИА Новости.

На Украине появится сухое хранилище, где можно утилизировать радиоактивные отходы со всех атомных электростанций (АЭС) страны, уточнил Насалик. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас есть площадка для хранения ядерного топлива «мокрого типа», но оно не способно принимать отходы на долгий срок, отмечает агентство.

20 августа бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец заявил, что число внештатных ситуаций на атомных электростанциях Украины растет и через семь лет энергетической системе страны грозит коллапс.

Представители организаций европейской атомной промышленности на прошедшем в Брюсселе в начале июля семинаре выразили обеспокоенность планами Украины построить у себя подобное хранилище. По их мнению, проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает риски аварий.

За последнее время на украинских атомных электростанциях произошло несколько инцидентов. 17 июля первый энергоблок Хмельницкой АЭС, расположенной в городе Нетешин, был отключен от сети в связи с протечкой в парогенераторе. В конце мая второй энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области приостановил работу из-за действий персонала, которые привели к срабатыванию аварийной защиты.