ЕС отказался от новых санкций в отношении России из-за позиции Италии

На решение Евросоюза отказаться от введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии повлиял премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщает The Financial Times.

Во время девятичасовых переговоров на саммите ЕС в Италии, по данным издания, именно Ренци добился, чтобы из итогового заявления было убрано предложение о новых санкциях в отношении России, выдвинутое в начале встречи.

За введение санкций, отмечает FT, на саммите выступали, в числе прочих, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Я считаю, что упоминание санкций в тексте [заявления] не имеет смысла. Я считаю, что мы написали правильные слова в итоговом документе, — что мы должны сделать все возможное для заключения [мирного] договора», — заявил Ренци журналистам после переговоров на саммите.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВВС России с воздуха в сентябре начали штурм Алеппо, часть которого удерживают повстанцы и боевики исламистских группировок. Западные политики обвинили сирийскую и российскую авиацию в нанесении ударов по гуманитарному конвою, больницам и жилым кварталам Алеппо. Москва и Дамаск эти обвинения отвергают.

Представители властей ЕС и США заявили о возможности новых санкций в отношении России в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии.

18 октября Минобороны РФ объявило о приостановке авиаударов по Алеппо до завершения так называемой гуманитарной паузы, назначенной на 20 октября. Во время «гуманитарной паузы», сообщил министр обороны Сергей Шойгу, боевики смогут покинуть Алеппо. 20 октября было объявлено, что действие «гуманитарной паузы» продлено на четыре дня.