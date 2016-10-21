Польский министр заподозрил Египет в продаже «Мистралей» России

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что власти Египта намерены продать России купленные у Франции вертолетоносцы «Мистраль». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По словам Мачеревича, о планах Каира ему стало известно из «хороших источников». При этом он сделал акцент на том, что эта информация надежна. Министр также добавил, что цена сделки чисто символическая и составляет один доллар США.

Помимо всего прочего глава военного ведомства Польши заявил, что Египту следует отказаться от сделки, что послужит делу мира.

Посол Египта в России Мухамед Эль-Бадри не смог подтвердить корреспондентам агентства информацию о предполагаемой продаже кораблей.

В МИД России пояснили, что Египет не имеет права продавать «Мистрали» без согласия Франции. Каир предоставил Парижу сертификат конечного пользователя и в соответствии с международными правилами торговли вооружениями не может без его согласия перепродать корабли, подарить или передать их. В ведомстве отметили, что это должен знать министр обороны любой страны.

Агентство также приводит слова осведомленного российского источника, опровергающего заявление польского министра: «Это со всей очевидностью политическое заявление, не имеющее под собой реальных оснований».

Первоначально два вертолетоносца класса «Мистраль» Франция строила для России. Однако в связи с ситуацией на Украине контракт был расторгнут. Париж продал корабли Каиру, а тот, согласно недавним сообщениям СМИ, обратился к Москве с просьбой о поставке вертолетов для «Мистралей».

