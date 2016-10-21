США способны угрожать российским космическим аппаратам

Еще недавно Вашингтон обвинял Москву и Пекин в милитаризации космоса



Фото с сайта nasa.gov

Теперь же Москва констатирует, что американская система ПРО угрожает всем державам, чьи спутники летают на низких орбитах. Это стало очередным подтверждением того, почему США отказываются от любых соглашений о неразмещении оружия в космосе.

Первый замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир во вторник заявил, что система противоракетной обороны (ПРО) США угрожает любым искусственным спутникам, находящимся на низких орбитах.

«Система ПРО США представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства любым государством. Ее противоспутниковый потенциал служит одним из источников неприятия американцами любых договоренностей о неразмещении оружия в космосе», – заявил Познихир на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, передает РИА «Новости». «Учитывая глобальный характер действий кораблей с противоракетами, США окажутся способны вмешиваться в космическую деятельность любого государства», – сказал Познихир.

Он напомнил, что в феврале 2008 года США продемонстрировали возможность поражения космических аппаратов ударными средствами ПРО. Тогда американский спутник на высоте около 250 км был разрушен противоракетой «Стандарт-3» модификации 1А, запущенной с борта эсминца Военно-морских сил США из района Гавайских островов. «Возможности перспективных противоракет «Стандарт-3» модификации 2А с увеличенной зоной поражения, а также противоракет ГБИ значительно больше. Это позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок», – цитировал военачальника «Интерфакс».

Поразительная система Aegis

Как известно, американцы разрабатывали программу по уничтожению спутников с конца 50-х годов. Открыто сообщалось о системах SPIN (SPace INtercept) и Program 437 ASAT. Последняя заключалась в запуске баллистической ракеты с термоядерным зарядом, который уничтожал все в радиусе восьми километров. Такая система не считалась эффективной, потому что могла повредить другие спутники. В начале 80-х у американцев появилась двухступенчатая ракета ASM-135 ASAT, которая запускалась с истребителя F-15. Отделяемая боевая часть наводилась на конкретный спутник и шла на таран.

В 1978 году США начали программу Prototype Miniature Air-Launched Segment (PMALS) по созданию противоспутниковых ракет воздушного базирования. В 1989 году там стартовал новый этап работ по противоспутниковому оружию.

В своей речи в Пекине Познихир пояснил, что США, в частности, отказываются от предоставления юридически обязывающих гарантий ненаправленности своего противоракетного потенциала против России с выработкой эффективных мер транспарентности и верификации. Также «США и их союзники блокируют на Конференции по разоружению в Женеве российско-китайские инициативы в области предотвращения размещения оружия в космосе, применения силы и угрозы силой в отношении космических объектов», посетовал Познихир.

Российского генерала поддержали и коллеги из китайского минобороны. «США, реализуя план поэтапного развития системы ПРО в Европе, не представили юридические гарантии ненаправленности ее против России. При этом в действительности она представляет прямую угрозу безопасности России», – заявил заместитель начальника оперативного управления объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-майор Цай Цзюнь на совместном брифинге в рамках Сяншаньского форума. Он добавил, что действия Вашингтона «усиливают глобальное и региональное военное присутствие США, увеличивают дисбаланс сил в регионе, провоцируют обострение имеющихся противоречий и осложняют общую обстановку в сфере безопасности», цитировал его ТАСС.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев не уверен, что ПРО угрожает спутникам. «Противоракета выходит в близкий космос всего на несколько минут. Любой спутник может находиться на орбите несколько лет», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что таким образом эффективность использования противоракет против спутников крайне мала.

Моисеев напомнил, что еще в СССР проводились масштабные испытания противоспутникового оружия. Было запущено три десятка аппаратов, которые затем сбивали. Но позже программу свернули, так как оружие оказалось дороже самого спутника. «Американцы только один раз сбили спутник с истребителя, но не стали больше этим заниматься. Китай тоже один раз провел испытания. Потом проводил только макетные испытания. Когда китайцы сбили спутник, то появился миллион опасных обломков, и многие страны до сих пор недовольны этим фактом. Крупные обломки будут еще сотню лет вращаться на орбите», – отметил Моисеев.

А вот президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов согласен с позицией Генштаба. По его словам, созданная США система по уничтожению спутников эффективна. «Американцы действительно могут сбивать низкоорбитальные спутники. Это угроза. США не идут на предложения по демилитаризации космоса, которые выдвигали Россия и Китай. Они планируют создавать другие системы ПРО, на которых будут базироваться лазерные установки», – сказал Ивашов газете ВЗГЛЯД.

Президент академии напомнил, что Советскому Союзу первому удалось создать действующую систему уничтожения спутников на базе тяжелых ракет. «Но потом мы отказались, и у нас теперь таких систем нет. А вот американская Aegis достает до спутников», – отметил он. Ивашов считает, что сегодня России нужно сосредоточивать усилия на демилитаризации космоса, а не на создании оружия по уничтожению спутников. В космическом пространстве, уверен он, должны быть метеорологические, научные и разведывательные спутники, а военные, которые могут воздействовать на другие космические объекты – нужно запрещать.

По его словам, американцы развивают свою ПРО таким образом, чтобы не только сбивать ракеты на разгонном участке, но и перехватывать ракеты еще на орбитальной траектории, которые совпадают со спутниковыми. И Россия «здесь отстала». «Нам не нужно вкладываться в эти дорогостоящие системы... Стоит лучше созывать международные конференции по демилитаризации», – призвал Ивашов.

Кстати, Познихир в своей пекинской речи также отметил, что противоракеты SM-3 могут перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) не только на среднем, как говорят США, но и на начальном участке полета. Россия констатирует факт угрозы для национальной безопасности в связи с расширением американской системы противоракетной обороны, добавил позднее и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На 800 километров выше Сычуани

Напомним, в СССР противоспутниковыми системами занялись в начале 60-х годов. Ученые пытались создать небольшую ракету, запускаемую с самолета с высоты около 30 километров и несущую заряд в 50 кг взрывчатки. Но испытания не позволили достигнуть ожидаемых результатов. Следующий проект был связан с разработкой многофункционального пилотируемого корабля «Союз-П» (перехватчик). Выводить спутник из строя должен был экипаж корабля. Но программа тоже была закрыта, как и другие потом. В 1978 году в СССР начались работы над созданием противоспутниковой ракеты, которой можно было бы пользоваться с истребителя-перехватчика МиГ-31. Летные испытания начались в конце 80-х. В 2009 году тогдашний главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин обещал, что система ПРО на базе МиГ-31 будет восстановлена, однако более о таких работах не сообщалось.

В начале 2007 года и Китай провел испытания баллистической ракеты с кинетической боеголовкой, которая на высоте 864 км над провинцией Сычуань поразила устаревший метеорологический спутник «Фэнъюнь-1С». Три предыдущие попытки КНР сбить ракетой спутник потерпели неудачу. Большинство американских спутников-шпионов летают как раз на той орбите, на которой был сбит «Фэнъюнь-1С» – это спутники связи, GPS-спутники, данные с которых используются в так называемых умных бомбах, а также в войсках и разведке. Обломки «Фэнъюнь-1С» превратились в космический мусор и стали представлять опасность для других спутников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты недавно вновь упрекали Россию в разработке противоспутникового оружия, хотя сами давно его приняли на вооружение. Замглавы Пентагона Фрэнк Кендалл заявил, что русские и китайцы «стремительно усиливают свое присутствие в космосе», а американцы его, напротив, теряют.

Обвиняя в этом Россию, американские СМИ использовали как повод запуск с космодрома Плесецк ракеты, якобы отслеженной американским спутником. Правда, сам факт запуска противоспутниковой ракеты официально ни российские, ни американские власти не подтверждают. Вероятно, речь идет о системе противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». Она должна прийти на смену развернутой вокруг Москвы системе А-135 «Амур» и сбивать объекты на околоземной орбите не может. А вот американская ракета SM-3, которая запускается с корабля, такими возможностями обладает.