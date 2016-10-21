]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко предложили уступить пост президента Януковичу

19:38 21.10.2016
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Украинский парламентарий Надежда Савченко в эфире телеканала ТСН, предложила президенту страны Петру Порошенко уступить свой пост предыдущему главе государства Виктору Януковичу.

Савченко выразила недовольство внешней политикой киевских властей вообще и итогами встречи «нормандской четверки» в частности. По ее мнению, Порошенко следует извиниться перед Янковичем и пригласить его на Украину, уступив ему президентское кресло.

Депутат добавила, что в настоящее время украинская дипломатия гораздо слабее, чем при предыдущем президенте.

Ранее лидер партии «Батькивщина» (Савченко представляет ее в Верховной Раде) Юлия Тимошенко заявила, что жители западных регионов Украины все больше разочаровываются в нынешних властях страны и стали лучше отзываться о прежнем руководстве. По ее словам, украинцы считают, что Киев проводит политику осознанного геноцида.

Янукович занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах. Он был отстранен от власти в результате государственного переворота и покинул страну.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2016, 20:32
охотник за бакланами

А Витя с золотыми батонами знает, что хочет Надя ?
21.10.2016, 20:05
Компромисс

Да пусть уж поделят по-братски. Или разберутся в суде у себя дома, на Родине - Лондоне или Тель-Авиве.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.