Порошенко предложили уступить пост президента Януковичу

Украинский парламентарий Надежда Савченко в эфире телеканала ТСН, предложила президенту страны Петру Порошенко уступить свой пост предыдущему главе государства Виктору Януковичу.

Савченко выразила недовольство внешней политикой киевских властей вообще и итогами встречи «нормандской четверки» в частности. По ее мнению, Порошенко следует извиниться перед Янковичем и пригласить его на Украину, уступив ему президентское кресло.

Депутат добавила, что в настоящее время украинская дипломатия гораздо слабее, чем при предыдущем президенте.

Ранее лидер партии «Батькивщина» (Савченко представляет ее в Верховной Раде) Юлия Тимошенко заявила, что жители западных регионов Украины все больше разочаровываются в нынешних властях страны и стали лучше отзываться о прежнем руководстве. По ее словам, украинцы считают, что Киев проводит политику осознанного геноцида.

Янукович занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах. Он был отстранен от власти в результате государственного переворота и покинул страну.

