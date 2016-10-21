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Бельгия обвинила Россию в фабрикации данных о бомбардировке Алеппо

10:11 21.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут потребовал от России официально отозвать обвинения в адрес ВВС страны в бомбардировке Алеппо. Данные об участии бельгийских ВВС в бомбардировках министр назвал сфабрикованными.

Как говорится в заявлении на сайте Стивена Вандепута, днем 20 октября Минобороны РФ вручило военному атташе Бельгии документы, подтверждающие участие бельгийских F-16 в авиаударе по Алеппо 18 октября.

«Так называемые улики состояли из карты с нанесенной на нее траекторией полета — как утверждалось, бельгийского самолета», — говорится в заявлении министра. По утверждению Вандепута, данные системы радиолокационного опознавания, приведенные на карте, не соответствуют самолетам ВВС Бельгии. «Следовательно, эти улики были сфабрикованы», — заключает министр.

Министр обороны Бельгии полностью поддерживает совместное заявления заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, в котором отвергались обвинения в участии страны в авиаударе. Он ждет формального отзыва этих безосновательных обвинений (англ. яз.).

Россия обвинила Бельгийские ВВС в бомбардировке Алеппо 19 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщил, что 18 числа по селению Хассаджек в провинции Алеппо был нанесен авиаудар, в результате которого шесть человек погибли, еще четверо получили ранения.

Темы: Россия, Бельгия, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 13:12
"Стивен Вандепут потребовал"

Стивен ВандепЛут лукавит.
21.10.2016, 13:01
Федя1

Бельгия пытается уйти от ответственности.
Бельгия, несмотря на неоспоримые доказательства, свою вину отрицает.
21.10.2016, 12:42
ЛОЖЬ

нормальное состояние у этих человекообразных!посмотрел сегодня сходняк всех евробригадиров которые говорили про санкции в пользу бандформирований в Сирии против России,на эти "лица"бандитов в дорогих пиджаках и притензии кипят к Великому Сталину,почему недобил???нам теперь с этими латентными убийцами бодаться.
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