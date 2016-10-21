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В ООН одобрили проведение спецрасследования в Алеппо

20:33 21.10.2016
Фото пользователя Flickr USAID U.S
Фото пользователя Flickr USAID U.S
Сюжет: Сирийский кризис

Совет ООН по правам одобрил резолюцию Великобритании и ряда других государств о проведении независимого специального расследования событий в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В документе отмечается ухудшение ситуации в Алеппо и невыполнение сирийскими властями и их союзниками международных обязательств в области прав человека. От них требуется незамедлительно прекратить бомбардировки Алеппо, а комиссии ООН провести расследование и представить его результаты на следующей сессии СПЧ, проведение которой намечено на март будущего года.

Наряду с этим резолюция настаивает на привлечении к ответственности виновных в нарушении прав человека.

За документ проголосовали представители 24 стран, против высказались семь и еще 16 воздержались.

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин назвал расследование «очередной антисирийской и антироссийской затеей». По его мнению, авторы резолюции стремятся выгородить засевших в Алеппо террористов «и обвинить во всех смертных грехах тех, кто борется с этими закоренелыми преступниками».

Ситуация в сирийском Алеппо в последнее время серьезно обострилась. Запад обвиняет Россию в нанесении ударов по силам оппозиции, а также мирным жителям и грозит введением новых санкций. Москва эти обвинения опровергает. В настоящее время в Алеппо объявлена гуманитарная пауза, позволяющая гражданам и сложившим оружие боевикам покинуть регион.
 

Темы: Россия, Великобритания, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 20:46
полухохол

Кто бы сомневался,"все права-то" у пиндостана.
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