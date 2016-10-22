Пентагон соблазняет Батьку медью оркестров

Чем грозит Москве план военного сотрудничества, подписанный Минском и Вашингтоном

Минск и Вашингтон подписали план военного сотрудничества на 2017 год. Об этом 21 октября сообщило Министерство обороны РБ.

В ходе встречи представители военных ведомств обсудили «перспективные направления белорусско-американского взаимодействия в военной сфере». Однако в пресс-службе министерства не уточнили, какие мероприятия предполагает этот план.

Отметим, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с временным поверенным в делах США в Минске Скоттом Роландом предложил Вашингтону нормализовать отношения на взаимовыгодных условиях. «Мы никогда не скрывали тот факт, что без нормализации отношений с Соединенными Штатами мы не будем иметь полноценной внешней политики. Мы не скрываем, что очень хотели бы нормализации отношений с США на взаимовыгодных условиях», — заметил тогда Лукашенко.

Напомним, в 2006 году США ввели санкции в отношении ряда белорусских предприятий, а также должностных лиц страны, включая президента, в связи «с нарушением прав человека в Белоруссии». С тех пор они периодически продлевались. В 2008 году белорусско-американские отношения обострились, в итоге до сих пор в Минске нет посла, а штат посольства сильно сокращен. Однако в последнее время отношения между Белоруссией и Штатами несколько потеплели. В октябре 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций до 31 октября 2016 года. В феврале 2016-го Евросоюз частично снял санкции с Белоруссии, которые действовали более 13 лет: Совет ЕС не стал продлевать санкции против 170 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники и некоторые визовые ограничения были продлены еще на год.

Как отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, несмотря на ограниченные финансовые возможности страны, ВС Белоруссии отличаются высоким уровнем боевой и психологической подготовки личного состава, имеющего к тому же весьма хорошее социальное обеспечение. Почти вся боевая техника, состоящая на вооружении ВС Белоруссии, сделана в РФ. На территории Белоруссии находятся российские военные объекты — РЛС СПРН (Барановичи), пункт управления подводными лодками (43-й узел связи ВМФ, Вилейка), а в составе 61-й авиабазы несут боевое дежурство как минимум четыре истребителя ВКС РФ.

Что же стоит за белорусско-американскими соглашениями в военной сфере?

— Раньше между США и Белоруссией военного сотрудничества не было, — продолжает Александр Храмчихин. — После того, как в 2008 году стороны взаимно отозвали послов из-за введения санкций, между Минском и Вашингтоном до сих пор нет даже полноценных дипломатических отношений. В такой ситуации любые военные связи были исключены.

— То есть такой план двустороннего военного сотрудничества — неординарное событие?

— Безусловно, неординарное, но ожидаемое. Конечно, непонятно, что подразумевается под сотрудничеством, но формально для нас это не будет иметь никаких последствий, потому такое сотрудничество явно будет не слишком широким. Тем не менее, тенденция очевидна - белорусский президент активно идет на сближение с Западом, который начал отвечать взаимностью. Понятно, что Лукашенко такими шагами хочет выторговать преференции, с другой — может «принести гол в свои ворота».

— Никакой дополнительной информации о таком сотрудничестве не опубликовано, и насколько оно будет заметным, сказать трудно, — говорит заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Приведу мрачную ассоциацию — на трупе еще две недели растет борода. Так может быть и здесь: было же когда-то сотрудничество Россия-НАТО и Белоруссия-НАТО и, возможно, остались когда-то еще неотменённые мероприятия, на которые были выделены средства. Поэтому пугаться такого американо-белорусского плана не стоит.

Военное сотрудничество между Минском и Вашингтоном ограничивалось выступлением военного оркестра Военно-воздушных сил США в Европе (база — Рамштайн) в Бресте — исполнением маршей, увертюр и бродвейских мюзиклов, а также в Минске — на параде 9 мая. Были сообщения, что в Брест с концертом приедет оркестр уже Военно-морских сил США. Поэтому нынешнее известие о плане белорусско-американского взаимодействия в военной сфере рассчитано только на пиар и будет использоваться исключительно для этой цели, считает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш.

— Не думаю, что дрейф Белоруссии в сторону Запада возможен. То, что Минск извлекает и будет дальше пытаться извлекать ресурсы из балансирования, — это факт. Но факт и то, что Белоруссия структурно привязана к России и такая привязка крайне прочна, поскольку страна насущно зависит от РФ в области рынка сбыта продукции. Кроме того, сегодня Запад не готов оплачивать дрейф в свою сторону даже Украины, не говоря уже о Белоруссии. Сложение всего этого вместе позволяет расценивать белорусско-американское военное взаимодействие все-таки как пиар, а не реальное событие.

В последнее время отношения между США и Белоруссией немного потеплели. Как известно, в конце октября 2015 года США частично сняли ограничения в отношении ряда белорусских предприятий, а 31 октября 2016-го заканчивается срок действия решения о приостановке санкций в отношении Белоруссии. То есть американцы в ближайшее время должны решить, что им делать дальше в отношении Белоруссии. Нынешний план о военном сотрудничестве укладывается в рамки политики выхода Белоруссии из изоляции. Не исключено, что Запад будет пытаться перетянуть на свою сторону стратегического союзника России, а Белоруссия — использовать это в диалоге с РФ, отмечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

— В этом смысле отсутствие опыта военного сотрудничества между США и Белоруссией не имеет никакого значения. Конечно, вряд ли стороны в будущем будут проводить военные учения, но обмен данными, обучение отдельных подразделений спецназа и полиции вполне возможно.

Понятно, что сообщение о сотрудничестве Вашингтона и Минска неразрывно связано с внешней политикой, говорит доцент кафедры постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

— Есть два подхода к внешнеполитическому курсу Белоруссии. Официальный Минск говорит, что ЕАЭС остается приоритетом, все проблемы решаются в рамках этой интеграционной группировки, но многовекторность стране также необходима. Другой подход — российский, где есть место опасениям, что Белоруссия постепенно отдаляется от России в рамках процесса «мягкой трансформации». Запад заинтересован в таком процессе, чтобы усилиями Польши придать Белоруссии более нейтральный статус.

С точки зрения Минска, определенный дрейф в сторону Запада логичен. У России сложные отношения с США и Европой и ссоры из-за этого не входят в приоритеты Белоруссии. В ее интересах, с одной стороны, сотрудничать с ЕАЭС, с другой — под видом интеграции продолжать политику выбивания уступок со стороны России.

— Чем это обусловлено?

— Белорусская модель экономики далеко не идеальна. Как известно, Минск ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита, диалог — с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу приватизации отдельных предприятий и т. д.

План о военном-сотрудничестве между Вашингтоном и Минском — звено этой цепи. Другое дело, что Запад прекрасно понимает, что украинской методикой он не сможет оторвать Белоруссию от России. Поэтому и реализуется идея «мягкой трансформации». Но насколько реализация будет успешной — сказать сложно, учитывая хотя бы то, что белорусская экономика во многом ориентирована на Россию (на долю РФ приходится около 50% белорусского внешнеторгового оборота).

Надо отметить и то, что в этой ситуации Россия также стала занимать более жёсткую позицию. Последний спор, связанный с ценой по газу и повышением стоимости транзита российской нефти, говорит о том, что Лукашенко становится сложнее проводить ту политику, которая была характерна еще до 2014 года. То есть политику мягкого политического давления для выбивания преференций.

— Внутриполитический фактор здесь имеет значение?

— Не будем забывать, что в сентябре в Белоруссии прошли парламентские выборы. В итоге впервые в парламент прошли оппозиционеры. Преувеличивать значимость этого факта не стоит, поскольку даже внутри оппозиции достаточно много противоречий. Но таким образом Минск, с одной стороны, показал Западу, что он контролирует выборы, с другой — продемонстрировал готовность к определенной либерализации. И теперь Западу самому легче идти на определенные послабления, потому что Лукашенко вроде бы начал либерализацию, да и наблюдатели на выборах отметили только ряд нарушений и уже не говорят о том, что избирательный процесс был каким-то неправильным.

Кроме того, в белорусском руководстве есть линия, которая выступает за сотрудничество с тем же Евросоюзом. Как раз глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей — яркий представитель этой линии. Но нам на такую ситуацию надо смотреть прагматично, потому что, повторю, с точки зрения Белоруссии, нормально и поддерживать стратегический союз с Россией, и диверсифицировать свою политику. Другое дело, что на Западе могут быть другие мнения и в какой-либо кризисный момент трудно предсказать, как там себя поведут.