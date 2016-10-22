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Киев посадил пассажирский Boeing под угрозой поднять истребители

13:22 22.10.2016
Самолет авиакомпании «Белавиа». Фото с сайта avia.by
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Управление воздушного движения районного центра «Киев» заставило Boeing 737-800 авиакомпании «Белавиа» вернуться в аэропорт вылета Жуляны в Киеве под угрозой поднять в небо истребители

Командир воздушного судна выполнил распоряжение диспетчеров, на борту самолета находилось 136 пассажиров, пишет РБК.

Согласно сообщению, Boeing выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) — Минск. Менее чем через 10 минут после взлета, за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии, командир самолета получил указание от управления воздушного движения районного центра «Киев». Диспетчер, без объяснения каких-либо причин, требовал немедленно вернуть самолет в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба «Белавиа». В случае невыполнения указания в воздух обещалось поднять истребители.

Самолет совершил посадку в аэропорту Жуляны в 15:​55. В пресс-службе авиакомпании отметили, что после посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы сняли пассажира — гражданина Армении. Однако уже в 19:00 он был отпущен.

Boeing 737-800 после дозаправки вновь вылетел в Минск. В авиакомпании сообщили, что «Белавиа» намерена требовать с ГП «Украерорух», в которое входит управление воздушного движения районного центра «Киев», возмещения расходов.


 

Темы: Украина, Авиасообщение в мире, Зарубежные авиакомпании
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 20:00
Ivan Königstein

Потому что, БССР является членом ОДКБ и вроде, они пока нам бггатский наггод.
22.10.2016, 19:56
Микс

Интересен пассажир из за которого все закрутилось.
22.10.2016, 19:21
Русский

...щас Лука перед хохлами извинится. Чай свои братовья.
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