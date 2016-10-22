Зачем патриарх Кирилл ездил в Лондон

Что бы ни заявлял патриарх о близости народов, геополитический подтекст визита в Лондон просматривается довольно четко

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Лондон стал заметным событием церковно-политического характера. Русская Православная Церковь (РПЦ) играет все бόльшую роль в продвижении государственных интересов России по всему миру. Несмотря на многовековое противостояние России и Британской империи, которое никуда не делось, что бы ни заявлял патриарх о близости народов, геополитический подтекст визита в Лондон просматривается довольно четко – это "наведение мостов", прощупывание почвы по духовной линии на предмет противостояния английской аристократии глобалистскому проекту. Ведь результаты британского референдума о выходе из ЕС свидетельствуют, что в британской верхушке есть антиглобалистская ориентация, направленная на сохранение суверенитета Великобритании. В этих условиях Британия может стать тактическим союзником или попутчиком России по вопросу отстаивания суверенитета и формирования многополярной глобальной архитектуры.

Встреча патриарха Кирилла с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Фото с сайта patriarchia.ru

На фоне срыва визита российского президента в Париж визит патриарха Кирилла в Лондон оказался еще более заметным. Формально визит был приурочен к 300-летию присутствия РПЦ в Англии. Однако по факту он стал куда более важным. Патриарх встретился с королевой Елизаветой II, хотя обычно приезжающих религиозных лидеров принимает принц Чарльз. Это говорит о том, что и британская аристократия воспринимала этот визит не просто как приезд предстоятеля РПЦ в одну из своих епархий (в Великобритании РПЦ представлена Сурожской епархией).

Патриарх встретился и с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби – первоиерархом англиканской церкви, хотя верховная власть принадлежит королеве. Как ни странно, но процесс дехристианизации Европы затрагивает и Британию, косвенно подрывая авторитет англиканской церкви и ее главы – королевы. В этом отношении Англия потенциально могла бы стать тактическим союзником России, если, конечно, у нее хватит сил бросить вызов глобализму. Сейчас в этом, правда, есть большие сомнения, и в добрые намерения англичан не верится. Но ситуативно английская монархия может быть заинтересована во временном союзе с Россией для отстаивания своего суверенитета и своего положения в Европе. Христианство могло бы стать таким поводом.

Уже сам факт этих встреч вызвал протест у посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко. По ее словам, визит патриарха "рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира", так как патриарх – "бывший агент КГБ" и "защитник интересов Кремля".

Патриарх Кирилл ездил в Лондон не только для дипломатических любезностей. В разговоре с архиепископом Кентерберийским он указал на отход англиканской церкви от христианства.

"Патриарх обратил внимание архиепископа Кентерберийского, что РПЦ серьезно озабочена либерализацией учения церкви Англии в вопросах церковного устройства – рукоположения женщин в священнический и епископский сан, а также в вопросах морали и семьи", - сообщил глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

Прежде всего речь идет, как несложно догадаться, о легализации содомского греха и "благословении" половых извращений. По его словам, патриарх выразил надежду, что церковь Англии "будет противостоять вызовам современного мира и стараться сохранять евангельское учение". Конечно, надежды на это мало, но если какие-то договоренности здесь были достигнуты, то в ближайшее время они проявятся.

Также патриарх указал англичанам, что негоже давить на телеканал "Russia Today". "Мне кажется, что нужна альтернативная точка зрения. Как и у нас присутствуют альтернативные точки зрения", - сказал он, отвечая на вопрос о закрытии в Великобритании счетов телеканала.

Патриарх Кирилл подчеркнул геополитический подтекст своего визита таким образом. "Совершенно очевидно, что человечество проходит очень рискованную стадию своего исторического развития. И от того, как мы пройдем эту стадию, зависит само существование человечества", - заявил он. Эта обтекаемая фраза, однако, говорит о глубокой подоплеке визита. Накануне британского референдума в известном таблоиде "The Sun" появился материал о том, что королева поддерживает выход Британии из ЕС. Ссылаясь на "надежный источник", газета сообщала о том, что Елизавета II якобы заявила, что Евросоюз движется в неправильном направлении. Безусловно, эта газета не является авторитетной, но когда хотят "слить" нужную информацию, ее зачастую пускают именно через желтую прессу. Во всяком случае, известные результаты британского референдума были бы невозможны без решения английской верхушки.

Как ни удивительно, но у православия есть и перспективы на Британских островах, а значит, у России есть и возможности влиять на умы людей. Пока они очень небольшие, но важна сама динамика. Так, в Ирландии православие является самой быстро растущей религией: по данным последней переписи населения 2011 года, за пять лет число православных христиан в стране удвоилось, а за 10 лет – выросло вчетверо. В 2011 году православных было 45 тыс. – это 1% населения. Русских среди них почти нет, но так как Россия была и будет лидером православного мира, это дает возможности влиять на настроения людей. Напомним, в прямом подчинении патриарха Московского и Всея Руси находятся приходы в Манчестере и столице Ирландии Дублине.

Настоятель патриаршего подворья РПЦ в Дублине священник Михаил Насонов так комментировал перспективы православия в Ирландии.

"В Ирландии православие не является чем-то новым или чужим – оно всегда здесь было. Как известно, до XI века ирландское христианство было очень похоже на наше. Но после захвата Ирландии англичанами это своеобразие было намеренно устранено папой римским. Наверное, поэтому многие ирландцы воспринимают православие как что-то свое, родное, а не как нечто чужое или экзотическое. Другое дело – им приходится заново открывать православную веру для себя", - сказал о. Михаил.

По его словам, православной верой интересуются все больше ирландцев, что, судя по статистике, правда. Не исключено, что православие уже обогнало по числу приверженцев ислам: в 2011 году мусульман там было 49 тыс.

Как считает богослов и литургист аббат Майкл (Вуд), священник Русской Зарубежной Церкви Московского Патриархата, сильной стороной православия является тот факт, что оно остается все еще относительно неизвестным; оно не запятнало себя теми скандалами, с которыми ассоциируются римско-католическая и англиканская церкви.

"Мы можем начать хотя бы с того, чтобы показать им полную Библию, а не тот сокращенный вариант, который использует большинство протестантов. Многие европейцы живут уже в постхристианском мире, поэтому ничего не знают о христианском учении. На мой взгляд, патриарх Кирилл имеет прекрасную возможность стать знаменосцем православия в Западной Европе. В глазах европейских обывателей западные церкви запятнали свою репутацию проблемой педофилии среди духовенства. Русская Церковь имеет реальный шанс на повторное преобразование Европы", - надеется он.

Так ли это или всего лишь надежды тех, кто живет в Европе, покажет только время. Но уже известно, что патриарх Кирилл в декабре посетит Париж, где на днях был открыт российский духовно-культурный центр. Партнерство - партнерством, но влияние России в других странах нужно продвигать.