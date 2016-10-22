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Власти США грозят российским дипломатам уголовным преследованием

10:45 22.10.2016
Посольства РФ в Вашингтоне. Фото с сайта allwantsimg.com
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Пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне сообщила, что власти США предупредили российских дипломатов о возможности уголовного преследовании в случае их появления на избирательных участках во время президентских выборов, пишут Вести.

Ранее власти штатов Техас, Луизиана и Оклахома в ответ на запрос представителей РФ присутствовать на всеобщих выборах в США в качестве наблюдателей ответили отказом, а в минувшую пятницу официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что наблюдателям РФ следовало добиваться допуска на выборы в США в составе миссии ОБСЕ.

В заявлении, размещенном на сайте посольства РФ в США, констатируется: "К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние".

В российском диппредставительсте посольстве подчеркнули, что "удивлены, если не сказать жестче", тем, как излагается с американской стороны фактура дела, и напомнили, что участие в выборах в качестве наблюдателей является нормальной функцией посольств. Представители посольства пояснили, что российские дипломаты не обращались во внешнеполитическое ведомство США с заявками на осуществление наблюдения за выборами, а направили в государственный департамент в порядке уважительного выполнения дипломатических функций информацию о своих планах.

Целью присутствия российских дипломатов на выборах в США было ознакомление с американским опытом организации и проведения голосования. В ответ на это были получены отрицательные ответы вплоть до угроз, что появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние.
 

Темы: Россия, США, Посольства и консульства в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 12:22
Вопрос

А кроме дипломатов разве некому сходить на избирательный участок?
Любому американцу дайте денег, он сходит и в клювике инфу принесет.
22.10.2016, 12:22
Федя1

Вот так и нам надо отвечать на их претензии к нашим выборам.
22.10.2016, 12:20
Ну

Вот и прекрасно, пиндосов и ихние фонды прикрыть по причине несоблюдения демократических норм, ну мы же учимся у них. А вообще обос-сь похоже даже присутствия.К Клинтоше выслать подгузники.
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