Власти США грозят российским дипломатам уголовным преследованием

Пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне сообщила, что власти США предупредили российских дипломатов о возможности уголовного преследовании в случае их появления на избирательных участках во время президентских выборов, пишут Вести.

Ранее власти штатов Техас, Луизиана и Оклахома в ответ на запрос представителей РФ присутствовать на всеобщих выборах в США в качестве наблюдателей ответили отказом, а в минувшую пятницу официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что наблюдателям РФ следовало добиваться допуска на выборы в США в составе миссии ОБСЕ.

В заявлении, размещенном на сайте посольства РФ в США, констатируется: "К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние".

В российском диппредставительсте посольстве подчеркнули, что "удивлены, если не сказать жестче", тем, как излагается с американской стороны фактура дела, и напомнили, что участие в выборах в качестве наблюдателей является нормальной функцией посольств. Представители посольства пояснили, что российские дипломаты не обращались во внешнеполитическое ведомство США с заявками на осуществление наблюдения за выборами, а направили в государственный департамент в порядке уважительного выполнения дипломатических функций информацию о своих планах.

Целью присутствия российских дипломатов на выборах в США было ознакомление с американским опытом организации и проведения голосования. В ответ на это были получены отрицательные ответы вплоть до угроз, что появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние.

