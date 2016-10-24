«На нашем самолете оснований для перехвата не было»

Инцидент с возвращением в аэропорт Киева летевшего в Минск самолета имеет политическую подоплеку?

Так считает герой истории – активист «антимайдана», гражданин Армении Армен Мартиросян, ради которого СБУ потребовала от пилота Белавиа развернуть самолет. Мартиросян намерен в суде доказать неправоту украинских властей, хотя признает, что это будет непросто. Однако больше всего вопросов вызывает угроза украинского диспетчера поднять на перехват истребители.

Гражданин Армении Армен Мартиросян, снятый с рейса самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» по требованию Службы безопасности Украины, намерен подать в суд на киевские власти.

«Буду подавать иск в суд для оспаривания противоправных действий в отношении меня со стороны украинских властей», – написал Мартиросян на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост фотографией из белорусского самолета и копией билета. Он признал, что доказать свою правоту будет тяжело, но он все равно собирается «пройтись по вертикали украинских и европейских судов».

Мартиросян является главой правления международной общественной организации «Гражданский союз», активистом «антимайдана» и автором российского издания «Украина.ru».

В пятницу самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел строго по расписанию из Киева в Минск. Но уже через 11 минут, за 50 км до выхода из украинского воздушного пространства, командиру экипажа поступило указание немедленно вернуться в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. При этом в случае невыполнения требований Киев угрожал поднять в воздух истребители. После посадки самолета в аэропорту вылета с рейса был снят один пассажир – Армен Мартиросян.

Об угрозе поднятия в воздух истребителей заявили, в частности, в пресс-службе белорусской авиакомпании. «Диспетчер (украинский) вышел на связь на русском языке и сказал, что мы обязаны вернуться в аэропорт Киева Жуляны. Причину возвращения он не сказал, отметив, что причину мы узнаем на земле. И если не выполните команду на возврат, то будут подняты истребители», – подтвердил командир воздушного судна Виктор Шишло. По правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), экипаж должен выполнять команды диспетчера, добавил Шишло. «Мы развернулись и пошли по кратчайшему расстоянию в Жуляны», – сказал пилот. «На первом месте у нас безопасность полетов, и она была соблюдена стопроцентно», – добавил командир белорусского самолета.

Когда самолет приземлился в киевском аэропорту Жуляны, на борт поднялись сотрудники СБУ и сняли с него мужчину, как оказалось впоследствии, гражданина Армении – Армена Мартиросяна, известного антимайдановца.

Вернувшийся рейс после дозаправки снова вылетел в Минск и благополучно приземлился в национальном аэропорту. Мартиросян вскоре также был отпущен и улетел в Минск.

Позже в СБУ объяснили свои действия. Они прибегли к принудительному возврату самолета в связи с получением информации о возможной угрозе национальной безопасности на борту. «На момент получения этой информации указанный человек, как было выяснено, находился на борту самолета компании «Белавиа», который должен был выполнить рейс в Минск», – заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам, СБУ сразу проинформировала «Украэрорух» (обслуживает воздушное движение в Киеве), и на момент, когда авиадиспетчер связался с капитаном корабля, самолет уже несколько минут находился в воздухе. «По требованию авиадиспетчера самолет спокойно сделал соответствующие маневры и приземлился снова в аэропорту, где были проведены необходимые мероприятия для того, чтобы убедиться, что любая опасность локализована. Наша служба действовала в рамках компетенций и закона», – уверяет Ткачук.

Минск в связи с произошедшим направил Киеву ноту протеста, в «Белавиа» заявили о намерении требовать с «Украэроруха» возмещения расходов.

Снятый с рейса Армен Мартиросян считает, что инцидент имеет явно политическую подоплеку, и намерен подавать иск в суд для оспаривания противоправных действий со стороны украинских властей, так как они сорвали все его планы. По его словам, украинские силовики искали у него некий «накопитель информации», но ничего не нашли, поэтому он вылетел в Минск следующим рейсом.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в интервью радио «Звезда» прокомментировал действия пилотов авиакомпании «Белавиа», развернувших «Боинг» по указанию Киева. По его мнению, самолету не нужно было возвращаться, тем более что он находился рядом с воздушным пространством Белоруссии.

«50 километров – это три минуты лета. Они просто не успели бы догнать, истребители, самолет уже залетел бы на территорию Белоруссии. А туда они, извините, не имеют права залетать. Обычно (требование о задержании) передается в пункт назначения (полета). Полиция дружеских стран тоже может выполнить эту функцию. Возврат – это, конечно, беспрецедентно. Но они хотят самоутвердиться, мол, они вот такие крутые. Нормальное цивилизованное государство должно было позвонить в Минск, поднять эти спецслужбы», – пояснил он.

Однако заместитель гендиректора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец не согласен с тем, что гражданское воздушное судно должно было ослушаться указаний диспетчера. «Не было оснований подвергать риску пассажиров самолета и экипаж и размышлять: проскочить не проскочить, были там истребители или вообще у них нет истребителей. 140 человек сидит позади – о чем может идти речь? Это можно сидеть около компьютера и моделировать, сколько минут нужно, чтобы долететь до границы... Допустим, даже если бы наш самолет ушел через границу – тут уже стоял бы вопрос, что мы нарушили требование диспетчера, и говорить можно было бы даже о запрете полетов Белавиа на Украину... Но мы ничего не нарушили, мы последовали указаниям диспетчера», – заявил Чергинец в интервью белорусскому изданию Tut.by.

Больше всего вопросов, конечно, вызывают угрозы диспетчера в адрес гражданского самолета о применении истребителей в случае невозвращения самолета в киевский аэропорт. Ткачук в эфире украинского телеканала «112 Украина», правда, опроверг эту информацию. На вопрос, правда ли, что в воздух должны были подняться истребители, он ответил: «Я думаю, что это немного абсурдно считать, что наши военные летательные аппараты могут быть применены против гражданского борта».

Однако белорусская авиакомпания и пилот самолета продолжают настаивать на существовании угрозы. «Запись переговоров экипажа с наземными службами ведется на всех самолетах. Если понадобится, мы ее расшифруем и предоставим», – заявил Чергинец. «Я уверен в том, что все было точно так, как написали в рапортах командир и второй пилот», – отмечает он.

При этом украинский диспетчер не сообщил экипажу белорусского самолета, почему надо вернуть самолет в киевский аэропорт. «В том-то и дело. Когда мы вернулись обратно в Жуляны, нам сначала сказали ждать полчаса, а потом к самолету подъехала какая-то хорошая иномарка с людьми без опознавательных знаков. Они поднялись и сказали, что им нужен господин Мартиросян», – рассказал Чергинец.

По его мнению, угроза истребителями гражданскому самолету в данных обстоятельствах «не совсем законная вещь». «Есть Чикагская конвенция, и там прописаны условия перехвата. На нашем самолете оснований для перехвата не было», – заявил представитель Белавиа.

В международных документах действительно существует четкая процедура перехвата гражданских судов и подъема военных самолетов для их сопровождения. Такие случаи, кстати, не так уж и редки в авиации. Так, в положениях Международной организации гражданской авиации ИКАО прописано, что перехват может быть выполнен по нескольким причинам. Во-первых, если военные, таможенные или полицейские органы государства не могут обеспечить опознавание воздушного судна в своем воздушном пространстве.

Например, буквально в апреле этого года самолеты израильских ВВС были подняты по тревоге, когда в воздушное пространство Израиля вошел не идентифицировавший себя Boeing-737 египетской компании Air Sinai. Истребители сопроводили лайнер, который благополучно сел в аэропорту Тель-Авива. Выяснилось, что направлявшийся из Египта в Тель-Авив борт вылетел из каирского аэропорта с небольшим опозданием, кипрские авиадиспетчеры вовремя не проинформировали об этом израильскую сторону, в результате самолет был причислен к неопознанным целям, и истребители подняли, чтобы убедиться, что борт – гражданский и не представляет опасности.

Во-вторых, перехват гражданского судна военными судами возможен, если самолет без разрешения входит в воздушное пространство, в котором запрещены или ограничены полеты гражданских лайнеров. Например, в июле этого года российский легкомоторный самолет был перехвачен в воздушном пространстве Польши двумя истребителями F-16, которые заставили российский борт поменять курс, сопроводив его к аэродрому в Радоме. Выяснилось, что пилот не сообщил о маршруте заранее и попал в зону, где в это время полеты были запрещены.

В-третьих, перехват допускается, если гражданский самолет отклоняется от назначенного маршрута без причины.

В-четвертых, если самолет входит в суверенное воздушное пространство государства без разрешения и не выполняет указаний совершить посадку или покинуть данное воздушное пространство. Наконец, если есть подозрение, что самолет выполняет незаконный полет или незаконную перевозку товаров и лиц, несовместимые с целями Чикагской конвенции и противоречащие законам страны.

Теоретически, чтобы оправдать выпуск истребителей для сопровождения гражданского судна, под эпизод с Мартиросяном можно подвести последние два повода. Хотя Белавиа, конечно, не входила незаконно в чужое воздушное пространство и имела разрешение на полеты в украинской воздушной зоне. К тому же на момент поднятия в воздух самолета не было и намеков на то, что белорусский лайнер незаконно перевозит товар или человека, которые угрожают национальной безопасности Украины. Однако как только СБУ заявила об угрозе национальной безопасности, пилоту белорусского лайнера сложно было ослушаться.

Что скрывается под угрозой национальной безопасности Украины, не совсем ясно. Но действия СБУ схожи с тем, как если бы им поступила информация о том, что на борту Белавиа находится бомба или террорист. Так, в июле этого года ВВС Швейцарии подняли F-18 для перехвата израильского пассажирского лайнера авиакомпании El Al из-за угрозы взрыва. Самолет выполнял рейс по маршруту Нью-Йорк – Тель-Авив. Информация об угрозе теракта на борту поступила швейцарским военным от французских коллег, которые получили эти данные из анонимных источников. До границы со Швейцарией лайнер вели французские истребители. Швейцарские F-18 контролировали пролет израильского лайнера до границы с Австрией, где эстафету по его сопровождению приняли австрийские перехватчики. В итоге взрывного устройства на борту не оказалось, но перехват казался оправданным.

С другой стороны, где были украинские службы безопасности, когда Армен Мартиросян вместе с другими 140 пассажирами проходил все предполетные проверки в аэропорту? У украинских спецслужб были все возможности для проведения проверки до вылета борта, а не через 10 минут после него.

Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов считает этот инцидент с белорусским самолетом «грубейшим нарушением всех авиационных международных правил, принятых при полетах самолетов гражданской авиации по расписанию». «Никто не имеет права давать команды сажать самолет. Это же гражданский борт. Только в случае, если самолету угрожает какая-то опасность, тогда могут порекомендовать провести посадку. Но и в этом случае подключать истребители – это не только невыполнение международных обязательств, это просто авиационное хамство», – заявил газете ВЗГЛЯД Олег Смирнов.

И Украина не может здесь прикрыться тем, что у нее якобы появилась информация об угрозе национальной безопасности. «Если кто-то угрожал национальной безопасности страны, то Украина должна была дать команду своему послу в Белоруссии. Тот уже организует соответствующие службы, согласовывает с белорусскими авиационными властями, чтобы у трапа самолета в Минске встретить человека, который якобы угрожает национальной безопасности Украины. Вот и все. Такие эпизоды случаются иногда. Но никто не возвращает самолеты и тем более не угрожает истребителями», – удивляется собеседник.

По его мнению, Белоруссия должна не только послать президенту Украины дипломатическую ноту, но и сообщить об этом грубом нарушении международных правил в ИКАО. Авиакомпании «Белавиа» должны быть компенсированы финансовые потери, которые она понесла из-за тех, кто совершил это грубейшее нарушение.

«В ИКАО состоят 192 государства мира, и решения организации должны строго соблюдаться всеми. Однако Украина в очередной раз нарушила авиационные правила ИКАО. Как это было с нарушением правила о том, что надо запрещать полеты гражданской авиации там, где идут военные действия. Киев ранее этого не сделал, и все это закончилось катастрофой малайзийского «Боинга» и гибелью 295 человек. Вот к чему приводят игнорирование и хамское исполнение международных авиационных правил», – заключает Смирнов.