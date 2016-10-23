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Порошенко пообещал украинцам безвизовый режим с ЕС к концу ноября

21:41 23.10.2016
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Документы о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом будут подписаны к 24 ноября. Об этом в эфире местного телевидения заявил президент Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.

На указанную дату запланирован саммит Украина-ЕС. «Мы договорились, что на этот саммит эти документы будут готовы», - цитирует агентство украинского лидера.

Порошенко напомнил, что Украина выполнила все требования Европы, а в конце сентября комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал отмену виз. Решение данного вопроса затягивается лишь по причине возникшего между Европарламентом и Еврокомиссией спора о полномочиях в приостановке безвизового режима для любой из стран.

Отмена виз с ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Порошенко неоднократно обещал соотечественникам скорое введение безвизового режима, однако власти ЕС не торопятся с послаблениями. В частности, ранее сообщалось о том, что Европарламент не включил в повестку сессии 24-26 октября рассмотрение данного вопроса в отношении Украины и Грузии.
  

Темы: Украина, Безвизовый режим, Европейский союз (ЕС), Петр Порошенко
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