«Сирийским» химоружием бьют и по России

ООН вновь обвинила армию Асада в применении отравляющих веществ. Чего ждать нам?

Новая роль Сирии, как плацдарма для выяснения отношений великих держав, диктует новые правила «игры»: ради обеспечения победы все средства хороши.

21 октября в ООН был представлен доклад, обвиняющий сирийские власти в использовании химического оружия в военных целях. Несмотря на то, что эпизоды, упомянутые в документе, случились еще до вмешательства в войну Вооруженных сил РФ, значительная часть критики может достаться именно России, как основному союзнику Башара Асада. И это несмотря на то, что именно наша страна обеспечила в свое время вывоз и утилизацию химического оружия из этой ближневосточной страны.

По данным доклада, власти Сирии ответственны за применение химического оружия в населенном пункте Каминас провинции Идлиб 16 марта 2015 года. Это третий по счету эпизод, приписываемый Асаду, после 13-месячного расследования ООН и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). О двух других эпизодах было объявлено еще в августе. Тогда в химатаках были уличены боевики ИГИЛ.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин скептически оценил доклад, допустив, что факты могли быть сфабрикованы террористами. Его поддержал постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Он обратил внимание, что содержащиеся в докладе выводы основаны на заявлениях очевидцев, предоставленных вооруженными группами исламистов. И при этом не содержат вещественных доказательств, таких, как образцы анализов или независимые медицинские заключения.

Башар Асад также отвергает все обвинения. «Не существует ни единого доказательства применения (сирийской армией) химоружия», — заявил он в интервью швейцарскому национальному общественному телеканалу SRF. При этом доклад ООН сирийский лидер назвал «документом, не вызывающим доверия». Асад напомнил, что в 2013 году приглашал представителей ООН в связи с применением исламистами химоружия против сирийской армии. Однако США выступили против этого. «Сами же США и поддерживают террористов. Они знали, что приезд такой группы как раз и доказал бы, что химоружие применяют именно террористы», — уверен глава Сирии.

Конкретная сторона проблемы тоже вызывает вопросы. Сейчас Дамаск обвиняют в использовании хлора, а не боевых отравляющих веществ: фосгена, зарина или иприта. Хлором, безусловно, можно отравиться. Как и большинством химических реактивов, используемых в «мирном» производстве. Однако сам факт хранения хлора на территории той или иной страны не обязательно связан с непременным его применением в военных целях.

Требование, озвученное США на днях, о ликвидации Сирией запасов хлора, создает иллюзию, что речь идет именно о запасах, созданных с военными целями. Таким образом, отмеченные в докладе ООН факты, связываются в массовом сознании с возможным хранением хлора в настоящее время. Стоит американской разведке в Сирии найти емкость со следами этого вещества, как немедленно возникнет нужное «доказательство».

Интересно, что российская сторона, видимо, предвидела обвинение армии Асада в использовании химоружия. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил о своих опасениях на этот счет еще в начале октября. «В ближайшее время, я думаю, будет организована провокация с обвинениями в адрес сирийской армии в применении химического оружия, — заявил он тогда. — Это из стандартного набора — удары по мирным жителям, катастрофическая гуманитарная ситуация и применение запрещенных боеприпасов. Сейчас, по идее, должно появиться, химоружие».

Для того, чтобы предвидеть такое, не нужно быть провидцем. После знаменитой аферы Коллина Пауэлла, который в ООН продемонстрировал пробирку с неизвестным белым порошком, утверждая, что это химоружие, которым располагает Саддам Хусейн, мир уже никогда не поверит в подобные сказки. Последующие признания американцев во лжи ради политической цели — свергнуть лидера Ирака, дают основания России не верить ни единому слову экспертов, контролируемых США.

С моральной точки зрения, происходящее тоже не выдерживает никакой критики. Ведь именно Россия способствовала уничтожению химоружия в Сирии несколько лет назад. Напомним, летом 2013 года американская разведка обвинила правительство Сирии в использовании отравляющих веществ под Дамаском, а госсекретарь Джон Керри заявил, что Сирия сможет избежать военного вмешательства только передав в течение недели запасы такого оружия под международный контроль.

Россия предложила Асаду свою помощь. Главы внешнеполитических ведомств России и США выступили за военное невмешательство, вывод химоружия из Сирии или его уничтожение к середине 2014 года.

Дамаск располагал на тот момент 1,3 тысячами тонн боевых отравляющих веществ и веществ, используемых для их создания. На военных складах лежали около 1,2 тысячи неснаряженных химических боеприпасов.

Уже в октябре ОЗХО официально подтвердила уничтожение всего задекларированного властями Сирии оборудования для производства химоружия. Позже были уничтожены и объекты по производству ОВ и снаряжению боеприпасов, включая пустые контейнеры. При этом ОЗХО фиксировала все этапы работ.

В феврале 2015 года Россия объявила, что химическое разоружение Сирии завершено. На тот момент Сирия уже присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

Блицкриг российской дипломатии на время устранил предлог для американской интервенции. Но, как стало ясно позднее, не устранил твердого намерения Вашингтона добиться смены режима Башара Асада.

Основным «инструментом» для этого стало ИГИЛ *. Таким образом, вмешательство ВКС России по приглашению сирийского правительства стало вторым актом ближневосточной драмы. Сейчас мы наблюдаем третий — попытку поквитаться с Москвой за ее удачный дипломатический шаг.

Обвиняя Дамаск в использовании химического оружия, Запад таким образом наносит удар по его союзнику и своему главному стратегическому противнику — России.

Бывший советник генерального секретаря ООН, член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин воспринял обнародованные итоги доклада ОЗХО с удивлением.

— Насколько я знаю, все запасы химического оружия уничтожены. У режима Асада его нет. Вполне возможно, что химоружие осталось у боевиков. Но боевиков мы, Россия, не контролируем. Их контролируют Соединенные Штаты Америки.

ИГИЛ пыталось использовать ОВ и в Пальмире, и в других местах. У них есть так называемые «шахид-снаряды», начиненные зарином.

— То есть, мы не можем доверять экспертам ОЗХО?

— Мы им можем доверять примерно в той же степени, в какой доверяем в сфере допинг-контроля такой организации как WADA. Потому что наших они снимают за какой-то безобидный мельдоний, который допингом вообще не является. А американские чемпионы почти все со справками, что они болеют. Гормоны роста употребляют, им это разрешено.

Вон, Бьерндалин стал восьмикратным чемпионом — всю жизнь со справкой. То есть, действия этих организаций настолько политизированы и необъективны, что им доверять уже нельзя.

— А какое влияние имеет Россия внутри такой организации как ОЗХО, чтобы контролировать объективность выводов?

— Раз в той же WADA у нас нет никого с российским гражданством, то нет и никакого нашего влияния. В ОЗХО наших тоже почти не осталось. Я был одним из последних. До 2003 года.

— Ясно, что уличив Асада, есть намерение «привязать» к нему его союзника — Россию. Как нам парировать эти недружественные действия?

— Парировать можно только одним способом — провести действительно объективное расследование с участием своих специалистов. Если их там не будет, то и признавать результаты не надо.

Надо настаивать на паритетном представительстве или просто не обращать внимание. Тем более, что Россия сама в свое время убедила Асада передать все химоружие под международный контроль. Иначе все это похоже на тот же доклад Макларена по допингу: мол, у нас есть сведения, но они засекречены. Это же смешно.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.