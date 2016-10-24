В Нидерландах назвали варианты преследования виновных в трагедии МН17

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс и министр безопасности и юстиции Ар ван дер Стер в письме в парламент рассказали о вариантах преследования тех, кто будет признан виновными в крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Они пояснили, что после российского вето на создание международного трибунала под эгидой ООН рассматриваются следующие варианты: международный трибунал в обход всемирной организации и судебный процесс в одной из стран, которые входят в состав Совместной следственной группы. Помимо этого рассматривается также вариант проведения процесса в Нидерландах по законодательству одного из государств СГГ.

По словам министров, предлагаемые варианты чреваты юридическими сложностями, для преодоления которых может потребоваться заключение договоров или корректировка законодательства указанных стран. Вместе с тем они подчеркнули, что расследование авиакатастрофы остается приоритетом Голландии. Власти страны выберут самый эффективный механизм преследования виновных, заверили министры.

Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в июле 2014 года на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Согласно версии ССГ, самолет был сбит ракетой российского ЗРК «Бук». При этом следователи продолжают игнорировать данные, которые готова представить Россия, в том числе и те, что опровергают данную версию.

