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В Нидерландах назвали варианты преследования виновных в трагедии МН17

21:51 24.10.2016
Фото с сайта nnm.me
Фото с сайта nnm.me
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс и министр безопасности и юстиции Ар ван дер Стер в письме в парламент рассказали о вариантах преследования тех, кто будет признан виновными в крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Они пояснили, что после российского вето на создание международного трибунала под эгидой ООН рассматриваются следующие варианты: международный трибунал в обход всемирной организации и судебный процесс в одной из стран, которые входят в состав Совместной следственной группы. Помимо этого рассматривается также вариант проведения процесса в Нидерландах по законодательству одного из государств СГГ.

По словам министров, предлагаемые варианты чреваты юридическими сложностями, для преодоления которых может потребоваться заключение договоров или корректировка законодательства указанных стран. Вместе с тем они подчеркнули, что расследование авиакатастрофы остается приоритетом Голландии. Власти страны выберут самый эффективный механизм преследования виновных, заверили министры.

Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в июле 2014 года на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Согласно версии ССГ, самолет был сбит ракетой российского ЗРК «Бук». При этом следователи продолжают игнорировать данные, которые готова представить Россия, в том числе и те, что опровергают данную версию.
 

Темы: Нидерланды, Правительства зарубежных стран, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 01:08
Лавры господ Степановых не дают покоя

"патриотам"... )))
25.10.2016, 01:03
Ха-ха-ха!

"...следователи продолжают игнорировать данные, которые готова представить Россия..." Какие данные, если на следующий день после катастрофы хозяин хохлов из США назвал виновного?! Кстати, Нидерланды под это дельце получили из США своё золото, хотя до того - это было очень проблематично...
И ещё. У хохлов именно во время полета МН17 над территорией Украины НЕ работали радары... Диспетчер из Днепропетровска, которая вела борт - пропала... Да и господин Коломойский много чего наговорил...
25.10.2016, 00:59
Блини

Уж виноват ты тем, что очень хочется мне кушать, сказал волк ягнёнку в басне Крылова. Но мы то не ягнята, можем и послать предрасположение к более будущему совместному сосуществованию, за исключением одного момента- когда вы поймёте смысл, а не произношение слова сосуществование.
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