В ЕКА назвали причину неудачной посадки модуля Schiaparelli на Марс

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) полагают, что наиболее вероятной причиной неудачной посадки модуля Schiaparelli на поверхность Марса является компьютерный сбой. Об этом изданию Nature News рассказал координатор проекта «ЭкзоМарс-2016» Хорхе Ваго.

Сославшись на имеющиеся данные, он пояснил, что проблема могла произойти на пятой минуте посадки. Двигатели малой тяги модуля должны были проработать полминуты и отключиться, когда до поверхности Марса оставалось бы несколько метров. Однако они прекратили свою работу гораздо раньше, что привело к падению Schiaparelli с высоты нескольких километров и на скорости свыше 300 километров в час.

Руководитель Отдела солнечных и планетарных исследований ЕКА Андреа Аккомаццо добавил, что к сбою компьютера могла привести некорректная работа датчиков, отвечающих за определение расстояния от модуля до поверхности Марса.

Совместный проект ЕКА и Роскосмоса «ЭкзоМарс-2016» стартовал в марте. К Красной планете были отправлены орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль Schiaparelli. Первый в настоящее время находится на орбите Марса, собирая данные о содержании воды, метана и ацетилена в атмосфере. В задачу второго входила отработка посадки на Марс для последующей отправки туда марсохода.

