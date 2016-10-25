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В ЕКА назвали причину неудачной посадки модуля Schiaparelli на Марс

21:44 25.10.2016
Изображение со страницы ЕКА в Twitter
Изображение со страницы ЕКА в Twitter
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В Европейском космическом агентстве (ЕКА) полагают, что наиболее вероятной причиной неудачной посадки модуля Schiaparelli на поверхность Марса является компьютерный сбой. Об этом изданию Nature News рассказал координатор проекта «ЭкзоМарс-2016» Хорхе Ваго.

Сославшись на имеющиеся данные, он пояснил, что проблема могла произойти на пятой минуте посадки. Двигатели малой тяги модуля должны были проработать полминуты и отключиться, когда до поверхности Марса оставалось бы несколько метров. Однако они прекратили свою работу гораздо раньше, что привело к падению Schiaparelli с высоты нескольких километров и на скорости свыше 300 километров в час.

Руководитель Отдела солнечных и планетарных исследований ЕКА Андреа Аккомаццо добавил, что к сбою компьютера могла привести некорректная работа датчиков, отвечающих за определение расстояния от модуля до поверхности Марса.

Совместный проект ЕКА и Роскосмоса «ЭкзоМарс-2016» стартовал в марте. К Красной планете были отправлены орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль Schiaparelli. Первый в настоящее время находится на орбите Марса, собирая данные о содержании воды, метана и ацетилена в атмосфере. В задачу второго входила отработка посадки на Марс для последующей отправки туда марсохода.
 

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии
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25.10.2016, 23:24
В.В.

Наиболее вероятной причиной неудачной посадки модуля Schiaparelli на поверхность Марса является американская диверсия. Компьютерный сбой произошёл по американской команде с Земли на микросхему американского производства.
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