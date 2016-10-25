Генштаб РФ уличил авиацию США в ударах по гражданским объектам в Ираке

Самолеты ВВС США в течение последних нескольких дней нанося удары по гражданским объектам в Ираке, что приводит к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что 21 октября американский самолет разбомбил школу для девочек Аль-Хадж Юнус в южной части города Мосул. Окрестные населенные пункты Каракош, Хазна, Каракхараб и Эш-Шура подверглись ударам ВВС США 23-24 октября.

Рудской отметил, что этими бомбардировками было уничтожено большое количество социальных учреждений, погибли свыше 60 мирных граждан, в том числе и дети. Еще более 200 человек получили ранения.

Генерал добавил, что террористы продолжают перемещаться из Ирака в Сирию. В частности, в сирийский город Дер-Эз-Зор из Мосула прибыло несколько сотен боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Рудской заверил, что ВКС России ведут наблюдение за обстановкой и готовы нанести удары по террористам.

Операция по освобождению Мосула стартовала неделю назад. Наряду с иракскими войсками и возглавляемой США коалицией в ней участвуют курдские ополченцы.

