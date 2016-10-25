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Власти Львова решили отобрать здание у Русского культурного центра

19:31 25.10.2016
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Львовский областной совет поручил вернуть в коммунальную собственность здание, в котором располагается Русский культурный центр. После ремонта помещение планируется передать общественным организациям, связанным с военной операцией на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного совета.

Речь идет о здании во Львове, на улице Короленко 1а. Решение о выселении культурного центра власти региона приняли н основании отчета временной контрольной комиссии.

Культурный центр, который арендует указанное здание более 20 лет ранее уже обращался к президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на то, что Львовский облсовет пытается безосновательно отобрать помещение.

В центре пояснили, что львовские власти ставят в вину организации неудовлетворительное техническое состояние занимаемого здания. Однако в последнее время оно не один десяток раз подвергалось нападениям, кроме того, в нем был пожар. В организации отметили, что стараются привести помещение в порядок – к концу года планировалось провести полный его ремонт.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Культура и искусство за рубежом, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 20:47
выслать с москвы

тыщ 10 западноукраинцев с львовской области со строек и ремонтов!и они по месту скажут что мы тут об них думаем.
25.10.2016, 20:24
интересуюся

А кто что-нибудь слушал об украинских культурных центрах в городах России ?
Или украинская культура , известные миру прекрасные песни и пляски чем-нибудь хуже русских ?
25.10.2016, 19:40
логично

Если война,то зачем иметь на своей территории Центр противника.Кстати в Москве Украинский культурный центр закрыли еще полгода назад.Так что все симметрично!
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