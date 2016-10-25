Власти Львова решили отобрать здание у Русского культурного центра

Львовский областной совет поручил вернуть в коммунальную собственность здание, в котором располагается Русский культурный центр. После ремонта помещение планируется передать общественным организациям, связанным с военной операцией на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного совета.

Речь идет о здании во Львове, на улице Короленко 1а. Решение о выселении культурного центра власти региона приняли н основании отчета временной контрольной комиссии.

Культурный центр, который арендует указанное здание более 20 лет ранее уже обращался к президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на то, что Львовский облсовет пытается безосновательно отобрать помещение.

В центре пояснили, что львовские власти ставят в вину организации неудовлетворительное техническое состояние занимаемого здания. Однако в последнее время оно не один десяток раз подвергалось нападениям, кроме того, в нем был пожар. В организации отметили, что стараются привести помещение в порядок – к концу года планировалось провести полный его ремонт.

