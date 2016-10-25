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Пол Крейг Робертс: Фальсификация выборов — это «традиция США»

11:35 25.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
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Штат сотрудников Хиллари Клинтон заезжает в Белый Дом еще до официальных выборов в США

В то же время американские журналисты демонизируют Дональда Трампа за его высказывания о фальсификации американских выборов, что только подтверждает эту «американскую традицию», отмечает Пол Крейг Робертс.

«Очевидно, что американские олигархи благословили Хиллари Клинтон, несмотря на ее проблемы с президентом США», — пишет Робертс.

По его словам, есть данные, что «штат Клинтон уже заезжает в кабинеты Белого Дома» еще до голосования, что означает фальсификацию выборов.

Дональд Трамп заявил, что не признает результаты выборов, если они будут сфальсифицированы.

«Журналисты сразу же набросились на него за „дискредитацию американской демократии“ и „нарушение американской традиции“ признания воли народа», — отмечает Робертс.

Однако на самом деле «американская традиция» — это фальсификация выборов, считает автор. Выборы фальсифицируются в США на государственном, федеральном и местном уровне.

Мэр Чикаго Ричард Дейли украл голоса у Джона Кеннеди, а Верховный суд США украл голоса в пользу Эла Гора на выборах 2000 года. Также притчей во языцах стало несоответствие между опросами на выходе из избирательных участков и подсчетом голосов на зашифрованных компьютерах.

Движение за права чернокожих боролось против фальсификации выборов в течение нескольких десятилетий. Чернокожим не позволяли зарегистрироваться для голосования, а если позволяли, то давали им мало избирательных участков, пишет Робертс. Трудно представить, что после всего этого есть чернокожие, которые не знают, как трудно им бывает голосовать.

Однако «дяди Томы» Хиллари Клинтон осудили высказывание Трампа о сомнительности результатов выборов в США.

«Продажные журналисты демонизировали Трампа, потому что они знают, что выборы будут искажены, и им необходимо скрыть эту фальсификацию», — утверждает Робертс.

«Не стоит верить информации о том, что Хиллари лидирует в выборной гонке. Фальсификация рейтинга нацелена на то, чтобы отбить у сторонников Трампа желание голосовать», — подытоживает автор.
 

Темы: США, Президентские выборы в США
Источник: Русская Весна
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 12:34
Остап

Роберт Джулиани, мэр NY, рассказывал, как его выбирали. Привозили народ его соперники из всех прибрежных штатов, устраивали КАРУСЕЛЬКИ. Его помощники насчитали восемьдесят автобусов, которые ездили с участка на участок. Бедной России еще учится и учиться. Скажу я вам,как и ранее говорил: Неумелая кошелка, неудовлетворенная ,не знающая, как ублажить мужа, тупая и одинокая, станет президентом ядерной страны. Ну, а дальше- как нам всем повезет. Молитесь своим богам, ребята.
25.10.2016, 12:13
мнение

Один журналист написал, что выборы могут быть сфальсифицированы (Пол Крейг Робертс), а другие десять написали все наоборот. О чем это все говорит? Да ни о чем... Понятно, что везде и всегда в фальсификациях принято обвинять выигравшую сторону. Как в России, так и на западе.
25.10.2016, 12:05
Ржевскийs

«Очевидно, что американские олигархи благословили Хиллари Клинтон, несмотря на ее проблемы с президентом США», — пишет Робертс.
*
честно говоря и я думаю, что победит Клинтонша.
и не по тому, что она "лучше", а судя по тому кого в большей степени поддерживают банкстеры и боссы ВПК.
в США выборы - это прежде всего шоу для народа (шарики, закуски, похлопывание по плечу, реклама и т.д.), а Элита делает свой выбор тихо и без лишней помпезности. Им главное получить свой интерес, а не бесплатный гамбургер.
а что за интерес ?
правильно, поддержание политики "исключительности" США, за которой стоит не только имидж, но и вполне конкретные промышленные и финансовые заказы, организуемые Госдепом через манипулирование международной обстановкой.
Трам предложил больше внимания уделять внутренним проблемам.
но это, по сути, означает Сокращение внешних расходов, включая ВПК.
что им делать ?
перековывать "першинги на алюминиевые кастрюли", коих и без того там завались ?;)
в том то и дело, что борьба как раз идёт за продукцию с высокой добавленной стоимость, а не за ширпотреб, который они отдали на откуп Китаю.
в общем что бы Трамп пришёл к власти должно случиться чудо (или убойный компромат на Клинтоншу, или поймать избирательную систему США на фальши).
из чего следует, что - СТОИТ УЖЕ СЕГОДНЯ ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ.
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