Штат сотрудников Хиллари Клинтон заезжает в Белый Дом еще до официальных выборов в США

В то же время американские журналисты демонизируют Дональда Трампа за его высказывания о фальсификации американских выборов, что только подтверждает эту «американскую традицию», отмечает Пол Крейг Робертс.

«Очевидно, что американские олигархи благословили Хиллари Клинтон, несмотря на ее проблемы с президентом США», — пишет Робертс.

По его словам, есть данные, что «штат Клинтон уже заезжает в кабинеты Белого Дома» еще до голосования, что означает фальсификацию выборов.

Дональд Трамп заявил, что не признает результаты выборов, если они будут сфальсифицированы.

«Журналисты сразу же набросились на него за „дискредитацию американской демократии“ и „нарушение американской традиции“ признания воли народа», — отмечает Робертс.

Однако на самом деле «американская традиция» — это фальсификация выборов, считает автор. Выборы фальсифицируются в США на государственном, федеральном и местном уровне.

Мэр Чикаго Ричард Дейли украл голоса у Джона Кеннеди, а Верховный суд США украл голоса в пользу Эла Гора на выборах 2000 года. Также притчей во языцах стало несоответствие между опросами на выходе из избирательных участков и подсчетом голосов на зашифрованных компьютерах.

Движение за права чернокожих боролось против фальсификации выборов в течение нескольких десятилетий. Чернокожим не позволяли зарегистрироваться для голосования, а если позволяли, то давали им мало избирательных участков, пишет Робертс. Трудно представить, что после всего этого есть чернокожие, которые не знают, как трудно им бывает голосовать.

Однако «дяди Томы» Хиллари Клинтон осудили высказывание Трампа о сомнительности результатов выборов в США.

«Продажные журналисты демонизировали Трампа, потому что они знают, что выборы будут искажены, и им необходимо скрыть эту фальсификацию», — утверждает Робертс.

«Не стоит верить информации о том, что Хиллари лидирует в выборной гонке. Фальсификация рейтинга нацелена на то, чтобы отбить у сторонников Трампа желание голосовать», — подытоживает автор.

