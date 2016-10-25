«Война идет за установление мировой власти в интересах глобальной финансовой элиты»

Известный эксперт анализирует суть современных международных конфликтов

СМИ сообщают о масштабном наступлении иракских военных на город Мосул, с 2014 года находящийся под контролем запрещенной в России организации «Исламское государство». Это - основной опорный пункт террористов в Ираке. В боевых действиях помимо иракцев также участвует коалиция стран во главе с США.

Мы обратились к известному эксперту по геополитике Константину Соколову с просьбой прокомментировать подоплеку событий, однако разговор перешел на более глобальный вопрос.

Главы государств попали в заложники

Международный терроризм является одним из способов борьбы мировой финансово-политической элиты с целью разрушения всякой традиционной государственности, открывающий путь к созданию мирового государства на их условиях.

В условиях нарушения государственного суверенитета главы государств попали в заложники. Должны действовать как суверены, а суверенитета нет. Нет настоящего государственного суверенитета во всех трех основных сферах политики - материальной, духовной и безопасности. Решительное действие любого из глав государств против главного внешнего противника может обернуться тяжелым ударом с тыла. Они резко ограничены в выборе эффективных решений. Даже реального врага объявить не могут.

В материальной сфере государство может быть поставлено мировыми силами в трудное положение в связи с участием транснационального капитала в функционировании важнейших систем жизнеобеспечения общества. Это может проявляться везде, начиная от добычи природных ресурсов, промышленного производства, энергетики, транспорта, связи, и до работы финансовой системы, торговли, обеспечения населения предметами первой необходимости.

СМИ позволяют навязывать народам мира ложное видение

В духовной сфере государство не защищено в связи с отказом от традиционных духовных ценностей в угоду навязываемым извне «общечеловеческим». Деидеологизация не позволяет зафиксировать суть их противопоставления. Духовной основой континентальной цивилизации является коллективизм, общинность, приоритет общих интересов над частными. Основой морской цивилизации является индивидуализм, корпоративность, приоритет частных интересов над общими. Антиподы.

Даже публично разъяснить кто с кем борется нельзя. Хотя это сделано до нас, она - историческая. Нынешняя подгонка законодательной системы под «мировой опыт», а не под народный опыт жизни, означает встраивание в мировое государство, основанное на альтернативных духовных ценностях, и разрушение собственной государственности.

Узурпированные мировой финансовой элитой крупнейшие объединения мировых СМИ позволяют навязывать народам мира ложное видение происходящих социально-политических процессов, развращать и оглуплять население средствами эрзац-культуры и рекламы, разрушающей адекватное восприятие информации. А в целом - плодить духовных уродов.

В сфере безопасности угрозы от мировой финансово-политической элиты исходят не только в связи с международным терроризмом. Есть здесь многое более важное в парадигме мировой гражданской войны. Сейчас идет война за установление мировой власти в интересах мировой финансовой элиты. Столкновение социальных групп в рамках борьбы за власть является гражданской войной. В данном случае - мировой гражданской войной. Ее исход определяется тем, на чьей стороне окажется большинство населения.

Необходимо усиление государственного присутствия в духовной сфере

Власть денег привязывает к себе людей своими, очевидными методами. Например, контроль частными банками средств, находящихся на счетах, а также прав собственности, является мощным инструментом воздействия на весь аппарат госслужащих, а также других людей, чья деятельность влияет на обеспечение государственной безопасности.

Парламентарии как представители общественных интересов всех слоев населения должны ясно осознавать, перед выбором какого общего направления законодательной работы они стоят.

Первый вариант. Основываясь на еще признаваемой Вестфальской системе направить законотворчество на укрепление государственных суверенитетов и строить международную правовую систему в интересах формирования общежития государств. На традиционных нравственных нормах. А не на доведенных до абсурда индивидуалистических «правах человека», которые отрицают ответственность за семью, род, свой город, вырастивший и воспитавший тебя народ, государство. Только личные вожделения, культ потребления.

В гражданской войне силы формируются по идейным основаниям. Борьба за умы людей - главное. Необходимо усиление государственного присутствия в духовной сфере и введение цензуры для СМИ, сферы культуры. С позиций понимания цивилизационных духовных ценностей. В первую очередь, здесь надо перейти принципиальный рубеж. Признать разрушительное значение слова «информация», которое разрушает идейную ответственность, просветительское и воспитательное значение публично сказанного.

Традиционные ценности должны быть законодательно закреплены

Информация должна оцениваться как инструмент воздействия на общество. В частности, на первом уровне, необходим запрет использования в рекламе средств информационно-психологического насилия, деформирующего психику людей. В культуре - на пропаганду аморальности и беззакония. Традиционные коллективистские ценности должны быть законодательно закреплены как духовный стержень существования нашей цивилизации. Их необходимо защищать от извращений и утверждать в сознании населения. Из них проистекают все дальнейшие реформы политического и экономического устройства общества.

Если же продолжать двигаться в направлении, диктуемом мировой финансово-политической элитой, то государственность будет приобретать все более декоративный характер, а в недалеком будущем парламентарии, да и общественные силы, выдвигающие их, вообще не будут нужны как представители национальных элит. Это – второй вариант.

Установление глобальной власти микроскопического меньшинства человечества возможно только в форме глобальной диктатуры с мощной административно-командной системой и директивно расставляемыми в ней кадрами. А также с резким сокращением человечества, чтобы обеспечить эффективное управление малыми силами оставшейся частью. В этом направлении будет разрастаться мировая гражданская война.

Мудреные названия скрывают главное - мировую гражданскую войну

Осознание населением интересов и целей угнетающих его сил приведет к формированию столкновения на классовой основе. Класс крупных частных банкиров, рвущееся к абсолютному господству меньшинство, это уже осознал и сформировал свои силы. Постепенно развивавшаяся технология ведения мировой гражданской войны уже реализуется этим классом на практике.

Мы видим, что после провокации 11 сентября 2001 года практически прекратились межгосударственные войны. Как век назад на нашей территории действовали самодеятельно организовавшиеся отряды и силы, так это происходит и сейчас.

Военные цели достигаются не военными вторжениями, а подрывом государств изнутри, «оранжевыми революциями», взрывами социальных волнений, столкновением повстанческих и наемных сил. В США эта технология войны законодательно утверждалась в виде «доктрины Буша», стратегии преэмптивной войны, теперь больше говорят о комбинированной войне.

Мудреные названия скрывают главное - мировую гражданскую войну, где господствуют не государственные, а частные, социально-групповые интересы. В соответствии с приоритетом частных интересов система обороны и безопасности США была подвергнута приватизации. Деликатные в правовом смысле операции проводятся теперь частными военными компаниями, функции разведки, некоторых спецопераций и обеспечивающих действий все больше передаются в руки частных структур. Названо красивым иностранным словом - аутсорсинг.

Иными словами, гражданские лица воюют в мировой гражданской войне. Это факт.