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В ДНР и ЛНР отложили проведение местных выборов

21:01 26.10.2016
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Главы Донецкой и Луганской народных республики приняли решение отложить проведение местных выборов, которые были назначены на 6 ноября.

Лидер ЛНР Игорь Плотницкий подписал соответствующий указ 26 октября. Он вступил в силу со дня опубликования.

Аналогичным образом поступил и глава ДНР Александр Захарченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу его администрации.

Выборы в республиках отложены на неопределенный срок. Дата их проведения будет определена позднее.

В начале месяца в ДНР и ЛНР прошли праймериз, в которых в общей сложности приняли участие свыше 400 тысяч человек. При этом международные наблюдатели отметили, что голосование процесс голосования был открытым и прозрачным.

Проведение выборов в республиках является одним из ключевых пунктов минских договоренностей, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе. Первоначально они были запланированы на осень прошлого года. Однако уже не раз переносились из-за невыполнения Киевом ряда условий.
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Противостояние на Украине 2013-2016
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