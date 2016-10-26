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Украинский парламентарий предложил лишить Савченко доступа к гостайне

19:21 26.10.2016
Фото с сайта ВО "Батьківщина"
Фото с сайта ВО "Батьківщина"
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Депутат Верховной рады Юрий Береза высказался за лишение своей коллеги Надежды Савченко доступа к государственной тайне и членства в комитете национальной безопасности и обороны. Поводом для этого стала поездка Савченко в Москву, сообщает РИА Новости.

«Новость о том, что Савченко появилась в Москве не только шокировала меня, она меня убила… Человек, который допущен к секретной информации, к делам, которые решаются на комитете нацбезопасности и обороны, едет к государству-агрессору — это шок», - цитирует агентство запись парламентария в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что Савченко приехала в столицу России с целью присутствия на рассмотрении Верховным судом РФ апелляции по делу членов экстремистской организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Станислава Клыха и Николая Карпюка. Они обвиняются в участии в военных действиях в Чечне на стороне боевиков.

Савченко сама была осуждена в марте текущего года российским судом. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов на Донбассе. Однако вскоре она была помилована президентом России Владимиром Путиным и смогла вернуться на Украину. Став парламентарием, она неоднократно высказывалась за прекращение конфликта на юго-востоке Украины, а также предложила президенту Порошенко уступить сове место предыдущему главе государства – Януковичу.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2016, 20:09
Юрий СПб

Да шо там Савченко!--Путин в Ялте, а хохлы протестовать забыли. Да, запарились бандерлоги или желчь прокисла?
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