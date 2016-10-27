Правительство Италии призвали убрать из страны ядерное оружие США

Правительству Италии надлежит добиваться удаления с территории страны ядерного оружия США в рамках соблюдения договора о нераспространении данного вида вооружений. Соответствующую резолюцию принял региональный совет Тосканы, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что сейчас на двух авиабазах США на Апеннинском полуострове находятся 70 ядерных бомб B61. При этом делается акцент на том, что этим участие Италии в Группе ядерного планирования НАТО не ограничивается. Итальянские летчики под руководством американцев обучаются ядерному нападению. Кроме того, в скором времени в Италию будут поставлены ядерные бомбы B61-12.

Авторы резолюции считают это не только нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия от 1969 года, но и опасаются, что наличие данного вида вооружений делает Италию «приоритетной мишенью для возможного ответного ядерного удара».

Помимо Италии, ядерные авиабомбы США размещены в Бельгии, Германии, Нидерландах и Турции. В общей сложности их насчитывается около 180 единиц. По мнению экспертов, Вашингтон рискует тем, что эти бомбы могут попасть в руки террористов. Особые опасения у них вызывают боеприпасы в Турции.

