Штаты обвинили Дамаск и Москву в авиаударе по школе в Идлибе

Вашингтон не знает, кем именно был нанесен удар по школе в сирийском городе Идлиб, однако считает, что виновны в этом Россия или режим президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста.

«Даже если это сделал режим Асада, он действует при поддержке России», - цитирует агентство американского чиновника.

В МИД России категорически опровергли причастность ВКС РФ к атаке на школу в Идлибе и призвали все международные институты подключиться к расследованию инцидента.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что районе, где был нанесен удар не было ни одного российского самолета. Кроме того, фотографии и видеокадры, распространенные зарубежными СМИ, в ведомстве расценили как фальсификацию, передает «Интерфакс». Так, в видео был выявлен монтаж различных отрезов, снятых в разное время суток, а на фото – отсутствие разрушений, характерных для взрыва авиационного боеприпаса.

Об атаке на школу в Идлибе заявил ранее детский фонд ООН (UNICEF). При этом сообщалось о гибели 22 учеников и шести учителей.

