В НАТО отказались поддержать новые правила полетов над Балтикой

В НАТО отклонили предложение о полетах над Балтикой военных самолетов с включенными транспондерами. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

При этом Путин сделал акцент на том, что страны альянса ответили отказом не на его личное предложение, а на инициативу президента Финляндии Ниинисте Саули. Он высказал ее несколько месяцев назад, пояснив, что государства Балтийского региона испытывают «определенную боязнь перед Россией».

Путин отметил, что реализация идеи полетов боевых самолетов с включенными транспондерами сопряжена с некоторыми сложностями. Однако Москва согласилась на такой шаг.

«Там есть технические вещи, есть и вещи чисто военного характера. Но я соответствующие указания министерству обороны дал – поискать такую возможность, не нанося ущерба нашей безопасности. И наше министерство обороны такую возможность нашло. Но наши коллеги в НАТО не хотят», - цитирует агентство президента.

Говоря о международной обстановке, Путин назвал прибыльным занятием штамповку мифической военной угрозы со стороны России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что РФ не стремится к глобальному доминированию и экспансии, не намерена нападать на кого-либо.

