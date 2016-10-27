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В НАТО отказались поддержать новые правила полетов над Балтикой

19:37 27.10.2016
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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В НАТО отклонили предложение о полетах над Балтикой военных самолетов с включенными транспондерами. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

При этом Путин сделал акцент на том, что страны альянса ответили отказом не на его личное предложение, а на инициативу президента Финляндии Ниинисте Саули. Он высказал ее несколько месяцев назад, пояснив, что государства Балтийского региона испытывают «определенную боязнь перед Россией».

Путин отметил, что реализация идеи полетов боевых самолетов с включенными транспондерами сопряжена с некоторыми сложностями. Однако Москва согласилась на такой шаг.

«Там есть технические вещи, есть и вещи чисто военного характера. Но я соответствующие указания министерству обороны дал – поискать такую возможность, не нанося ущерба нашей безопасности. И наше министерство обороны такую возможность нашло. Но наши коллеги в НАТО не хотят», - цитирует агентство президента.

Говоря о международной обстановке, Путин назвал прибыльным занятием штамповку мифической военной угрозы со стороны России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что РФ не стремится к глобальному доминированию и экспансии, не намерена нападать на кого-либо.
 

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Владимир Путин
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