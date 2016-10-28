Россия лишилась возможности войти в новый состав СПЧ ООН

Согласно итогам голосования в Генассамблее ООН, Россия не войдет в новый состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

За Россию отдали голоса 112 стран-членов ООН. Однако Венгрии и Хорватии – соперникам РФ по восточноевропейской группе – удалось заручиться более весомой поддержкой. Они набрали 144 и 114 голосов соответственно.

Полномочия России в СПЧ ООН истекут в конце нынешнего года. Она покинет Совет вместе с Алжиром, Вьетнамом, Македонией, Мальдивскими островами, Марокко, Мексикой, Намибией и Францией

На трехлетний срок в СПЧ были выбраны 14 стран, часть из которых являются действующими членами совета.

Ранее сообщалось о том, что с требованием исключить Россию из СПЧ ООН выступили более 80 правозащитных и гуманитарных организаций. По их мнению, действия РФ в Сирии противоречат ее риторике о соблюдении прав человека.

