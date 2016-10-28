Таджикистан практически полностью лишился электричества

Авария в энергосистеме привела к отсутствию света примерно на 90% территории Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергохолдинг «Барки Точик».

Предполагается, что авария случилась на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах от Душанбе.

Информагентство «Фергана» отмечает, что жителей Душанбе очень обеспокоило тотальное отключение электричества, поскольку соответствующего предупреждения не было. Каких-либо разъяснений от Горэлектросети они получить не могут.

Агентство приводит две возможные версии инцидента. Согласно первой, отключение электроэнергии связано с перекрытием русла реки Вахш для строительства плотины Рогунской ГЭС. Вторая версия – блэкаут произошел из-за неполадок на ЛЭП 500, снабжающей электричеством большую часть территории республики.

