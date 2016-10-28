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Таджикистан практически полностью лишился электричества

20:08 28.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Авария в энергосистеме привела к отсутствию света примерно на 90% территории Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергохолдинг «Барки Точик».

Предполагается, что авария случилась на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах от Душанбе.

Информагентство «Фергана» отмечает, что жителей Душанбе очень обеспокоило тотальное отключение электричества, поскольку соответствующего предупреждения не было. Каких-либо разъяснений от Горэлектросети они получить не могут.

Агентство приводит две возможные версии инцидента. Согласно первой, отключение электроэнергии связано с перекрытием русла реки Вахш для строительства плотины Рогунской ГЭС. Вторая версия – блэкаут произошел из-за неполадок на ЛЭП 500, снабжающей электричеством большую часть территории республики.
 

Темы: Таджикистан, Отключения электричества и прекращения энергоснабжения, Чрезвычайные происшествия
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