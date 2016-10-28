С.Марков: Киев создает ядерное оружие

Согласно его информации, речь идет о двух типах заряда – классическом и «грязном»



Стоп-кадр из видео в YouTube

Член Общественной палаты России Сергей Марков заявил в эфире «День ТВ», что «Киев создает атомную бомбу».

Согласно его информации, речь идет о двух типах заряда – классического и «грязного». Марков отметил, что научно-технический потенциал, оставшийся на Украине после распада СССР, позволял справиться с этой задачей, а сейчас вопрос в том, насколько быстро Киев сможет восстановить соответствующую инфраструктуру.

«В Киеве находятся люди, у которых никаких моральных преград для использования атомной бомбы против Крыма или Ростова нет. Они это сделают», - подчеркнул Марков.

Политолог подчеркнул, что до госпереворота лишь 15% населения Украины видели свою страну в НАТО, ныне эта цифра возросла вдвое. Россия должна бороться за умы украинцев и предотвратить планы превращения Украины в «Антироссию», - считает Марков.