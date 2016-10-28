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С.Марков: Киев создает ядерное оружие

14:31 28.10.2016

Согласно его информации, речь идет о двух типах заряда – классическом и «грязном»


Стоп-кадр из видео в YouTube

Член Общественной палаты России Сергей Марков заявил в эфире «День ТВ», что «Киев создает атомную бомбу».

Согласно его информации, речь идет о двух типах заряда – классического и «грязного». Марков отметил, что научно-технический потенциал, оставшийся на Украине после распада СССР, позволял справиться с этой задачей, а сейчас вопрос в том, насколько быстро Киев сможет восстановить соответствующую инфраструктуру.

«В Киеве находятся люди, у которых никаких моральных преград для использования атомной бомбы против Крыма или Ростова нет. Они это сделают», - подчеркнул Марков.

Политолог подчеркнул, что до госпереворота лишь 15% населения Украины видели свою страну в НАТО, ныне эта цифра возросла вдвое. Россия должна бороться за умы украинцев и предотвратить планы превращения Украины в «Антироссию», - считает Марков.

Темы: Украина, Военные технологии, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 19:31
б

в шахтах днр
28.10.2016, 19:30
Деду

Если раздавать государственность всякиму зброду, дебилам и попрошайкам возомнимшим себя народом,ТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО к ним вломятся подобные им,но гораздо сильнее их,с идеями демократии,или прав людей,или цивилизованного мира,но ВСЕГДА за права сэксменьшинств (т.е. дегенератов и пока меньшинств). С обязательными проведением парадов последних, размещением военных баз и последущим использованием этих "народов", "их территорий" против тех,чьи земли раздарили большевики-ленинцы(все не русские и не российские).
1.Нужно всех госторбайтеров из этих "братских" стран срочно отпустить домой и запретить денежные переводы.
2.Нужно иметь соответствующие палки.Если еще полезут,сами ли или по наущению своих хозяев,даже если опять на работу, то по голове бить.Даже дедов.
28.10.2016, 19:14
Algol

Факты и документы давайте.
И не факт что запорожец отличная машина ))))))))(по Маркову) -
- Соловьев ТВ
Если документы и факты подтверждаются с целями. где это.
Поднять авиацию и разбомбить - стереть с лица земли место где укры это делают . Церемониться нечего - с горячей атомной бомбой.
Грязная - спец службами и так же авиацией.
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Без фактов и подтверждающий документов и данных целей и места - Запорожец - лучше Мерседеса )))))))))))))))))
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