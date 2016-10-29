Россия выбыла из Совета по правам человека ООН

Генеральная Ассамблея избрала 14 новых членов в СПЧ ООН на 2017-2019 годы. Россия, претендовавшая на место в СПЧ от Восточной Европы, получила 112 голосов, передает РИА Новости.

В итоге два места в Совете от группы восточноевропейских государств займут Хорватия, получившая 114 голосов в поддержку, и Венгрия, за которую проголосовали 144 государства.

Кроме того, с 1 января 2017 года на трехлетний период в СПЧ войдут Бразилия, Великобритания, Египет, Ирак, Китай, Куба, Руанда, Саудовская Аравия, Тунис, ЮАР, США и Япония.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил уверенность, что страна будет избрана в Совет ООН по правам человека "в следующий раз" — в 2017 году Генеральная Ассамблея проведет выборы в СПЧ на период до 2020 года.