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Россия выбыла из Совета по правам человека ООН

09:34 29.10.2016
Эмблема ООН
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Генеральная Ассамблея избрала 14 новых членов в СПЧ ООН на 2017-2019 годы. Россия, претендовавшая на место в СПЧ от Восточной Европы, получила 112 голосов, передает РИА Новости.

В итоге два места в Совете от группы восточноевропейских государств займут Хорватия, получившая 114 голосов в поддержку, и Венгрия, за которую проголосовали 144 государства.

Кроме того, с 1 января 2017 года на трехлетний период в СПЧ войдут Бразилия, Великобритания, Египет, Ирак, Китай, Куба, Руанда, Саудовская Аравия, Тунис, ЮАР, США и Япония.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил уверенность, что страна будет избрана в Совет ООН по правам человека "в следующий раз" — в 2017 году Генеральная Ассамблея проведет выборы в СПЧ на период до 2020 года.

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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29.10.2016, 10:39
Вася

Хорошо бы определиться со смысловым наполнением словосочетания "права человека". С точки зрения элементарной логики и здравого смысла это явно ненужная россиянам вещь, мало того, вредная, поскольку не соответствует вышеприведенным критериям: в самом деле, у нас больше всего кричат о правах...педофилов, бандитов, жуликов, "золотой молодежи" и тому подобных "человеков", в то же время закрывая глаза на права обычных граждан, что при условии, когда именно на них ВСЁ И ДЕРЖМИТСЯ в стране, включая "судей", по меньшей мере странно.
В Европейской трактовке эти самые Права нам ни к чему, делать России в ЕСПЧ нечего. Опять же на взносах сэкономим!
29.10.2016, 09:53
Мнение

У нас в России, несомненно, вообще плохо себе представляют о существовании прав человека. Причем, не только власти, которые хотя бы делают вид, но и большинство маргинализированного населения , которое откровенно против прав человека. Им это ни к чему.
Но, откровенно говоря , на Кубе, в Бразилии , Египте и Саудовской Аравии положение еще хуже. Уж и не знаю, кто их выбирал в Совет. Лучше только от КНДР...
29.10.2016, 09:50
полухохол

СМЕХ ДА И ТОЛЬКО:"ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"ЭТО ГДЕ И ЧТО?! ВСЕМИ "ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА"ЗАПРАВЛЯЮТ В ВАШИНГТОНЕ(ФИЛИАЛ В БРЮССЕЛЕ),остальные(включая вновь избранных)"шумлять" по команде.Ну,попала бы Россия в этот "кодляк"и что,право "голоса"бы лишили "единогласно",опять же по команде!
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