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КНДР пригрозила превентивным ударом по США и их союзникам

11:00 29.10.2016
Флаг КНДР
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В случае провокаций со стороны США и их союзников, в том числе Японии, КНДР может нанести по ним превентивный удар.

«Наши революционные вооружённые силы <…> готовы к нанесению превентивного удара по её врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование», — цитирует RT сообщение информационного агентства ЦТАК.

Заявление северокорейского агентства предостерегает Японию от введения санкций в отношении КНДР. «Ответственность за последствия будет лежать на реакционных силах Японии», — говорится в сообщении.

Ранее японский дипломат выступил за введение санкций в отношении «компаний третьих стран, ведущих свою деятельность с Северной Кореей».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание подготовить дополнительный пакет санкций против Северной Кореи в связи с проведённым 9 сентября испытанием КНДР ядерного оружия.

Темы: Северная Корея, США, Япония, Ядерное оружие
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29.10.2016, 11:19
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

КНДР — единственная страна, которая способна превратить США в радиоактивный пепел, без ущерба для семей своей правящей верхушки!
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