КНДР пригрозила превентивным ударом по США и их союзникам

В случае провокаций со стороны США и их союзников, в том числе Японии, КНДР может нанести по ним превентивный удар.

«Наши революционные вооружённые силы <…> готовы к нанесению превентивного удара по её врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование», — цитирует RT сообщение информационного агентства ЦТАК.

Заявление северокорейского агентства предостерегает Японию от введения санкций в отношении КНДР. «Ответственность за последствия будет лежать на реакционных силах Японии», — говорится в сообщении.

Ранее японский дипломат выступил за введение санкций в отношении «компаний третьих стран, ведущих свою деятельность с Северной Кореей».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание подготовить дополнительный пакет санкций против Северной Кореи в связи с проведённым 9 сентября испытанием КНДР ядерного оружия.