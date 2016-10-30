В Италии произошло самое мощное за 36 лет землетрясение

Землетрясение, произошедшее в центральной части Италии в воскресенье утром, стало самым мощным с 1980 года. Об этом заявил глава правительства страны Маттео Ренци, сообщает РИА Новости.

«Оно сильнее того, что было несколько дней назад, того, что произошло в августе, сильнее землетрясения в Эмилии-Романье в 2012 году, в Аквиле в 2009 и в Умбрии в 1997 году», - цитирует агентство итальянского премьера.

Ренци отметил, что на этот раз обошлось без жертв. Он добавил, что власти сосредоточили свое внимание на пострадавших, которых насчитывается около 20 человек. Премьер также пообещал, что все разрушенные стихией здания будут восстановлены.

Магнитуда землетрясения составила 6,5. Его эпицентр находился неподалеку от города Норча. По данным специалистов, в течение непродолжительного времени последовали еще два толчка магнитудой 4,6 и 4,1.

Землетрясение ощущалось на территории всей страны. Частично или полностью разрушены десятки населенных пунктов. Число лишившихся крова может достигать 100 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на губернатора одного из пострадавших регионов Луку Черишоли.

Это уже третье сильное землетрясение в Италии за последние месяцы. В конце августа жертвами стихийного бедствия стали около 300 человек.

