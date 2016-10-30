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Кабмин Исландии объявил об отставке после поражения на выборах

21:06 30.10.2016
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Правительство Исландии во главе с премьер-министром и председателем Прогрессивной партии Сигурдуром Инги Йоханнссоном официально подало в отставку, проиграв парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Исландии Гудни Йоханессону принял отставку, объявив, что кабмин продолжит свою работу, пока не будет сформирован состав новой правящей коалиции и новое правительство.

На прошедших накануне досрочных выборах в исландский парламент Прогрессивная партия набрала всего 11,5% голосов и оказалась на четвертом месте, отмечает РИА Новости. Первое место с 29% голосов заняла Партия независимости (ПН), которая входила в предыдущую правящую коалицию.

Всего в парламент прошли семь партий. Однако н ПН с «прогрессистами», ни четыре оппозиционные партии большинство в парламенте самостоятельно получить не могут. Все зависит от того, к какому лагерю примкнет либеральная проевропейская партия «Возрождение», сформированная всего около полугода назад, но при этом набравшая на выборах 10,5% голосов.

На популярности правящей партии негативно отразился скандал с публикацией «Панамского досье». Обнаружилось, что на жену тогдашнего премьера Сигмюндюра Давида Гюннлейгсонна были зарегистрированы несколько офшоров, хотя сам он пришел к власти в ходе активной борьбы с ними.
 

Темы: Выборы в мире, Исландия, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Правительства зарубежных стран
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