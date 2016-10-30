ФБР преподнесло Хиллари Клинтон «поздний сюрприз»

Дональд Трамп назвал «крупнейшим скандалом со времен Уотергейта» новое расследование ФБР в отношении Клинтон



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Возобновленное «дело о почтовом ящике» вдобавок еще и связано с секс-скандалом в окружении Хиллари. За полторы недели до решающей схватки кандидатов в президенты США избирательная кампания сделала резкий поворот. Сможет ли это стать «граммом, который перевесит чашу весов»?

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми дал пояснения, почему ФБР возобновило расследование по «делу Хиллари Клинтон». Речь, напомним, идет о скандале с личным почтовым сервером кандидата в президенты от демократов.

В июле директор ФБР Коми заявил, что у «федералов» нет оснований для возбуждения дела против Клинтон. Минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что дело в отношении кандидата в президенты будет закрыто.

Однако, как было сказано выше, сейчас, чуть более чем за неделю до выборов президента, расследование возобновилось. Накануне глава ФБР объяснил данное решение появлением неких электронных писем, предположительно связанных с указанным делом.

«Прежде всего появилось письмо ФБР отдельным конгрессменам – прежде всего, руководителям комитета, которые допрашивал директора ФБР, почему было свернуто расследование против Клинтон. Это в первую очередь стало известно Дональду Трампу, его штабу и прессе. А Хиллари Клинтон на пути в Айову, достаточно неожиданно для кандидата от демократов», - отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Это может ввести в заблуждение американцев»

The Washington Post цитирует записку директора ФБР, в которой тот поясняет подчиненным: он почувствовал себя «обязанным поступить таким образом, учитывая, что за последние несколько месяцев неоднократно утверждал, что расследование завершено». «Конечно, обычно мы не уведомляем Конгресс о продолжении расследования, - заметил директор ФБР. - Но здесь, я считаю, это может ввести в заблуждение американцев, если мы не дополним» информацию о проведении расследования.

Напомним, в конце мая этого года Госдепартамент (который Хиллари Клинтон возглавляла с 2009 по 2013 годы) опубликовал доклад, в котором указано, что Клинтон и ее предшественники на посту госсекретаря весьма небрежно обращались со своей рабочей перепиской. Согласно 78-страничному документу, само ведомство и его руководители «не сразу принимали во внимание и медленно реагировали на законные требования и риски в сфере кибербезопасности, связанные с обменом электронных данных». Ответственность за это лежит также на руководстве Госдепа, говорится в докладе. Заметим, что еще более года назад сама Хиллари признала, что поступала неправильно, используя незащищенный сервер для служебного общения.

Однако на самом деле команда нынешнего кандидата в президенты пыталась замести следы – об этом свидетельствуют недавние «открытия» WikiLeaks. В конце неделе скандально известный интернет-портал опубликовал очередную порцию корреспонденции главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. Выяснилось, что штаб координировал с журналистами агентства Associated Press действия по прикрытию скандала вокруг почтовой переписки Хиллари.

Дело о фривольных СМС

Тем временем Reuters открыло некоторые подробности нового расследования ФБР – речь идет об обстоятельствах, при которых были найдены письма Хиллари.

Два источника, близкие к следствию, сказали агентству, что вновь обнаруженные письма не имеют отношения к частному почтовому серверу, который Клинтон использовала в бытность госсекретарем. По их информации, эти письма были посланы не Клинтон и найдены не у нее, а у Энтони Винера – мужа ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин. Бывший конгрессмен-демократ Винер уже во второй раз оказался замешан в секс-скандале, сообщает Reuters.

Экс-конгрессмен, который лишился в 2011 году кресла из-за скандала с СМС сексуального содержания, оказался замешан в очередной скандал с аналогичными СМС в 2016 году. Прокуроры считают, что Винер послал неприличное фото, сделанное в присутствии его маленького ребенка, несовершеннолетней девушке. Абедин, которая простила мужу скандал 2011 года, в этом году объявила, что будет жить с ним раздельно, но на развод не подавала.

Какая именно информация, касающаяся Клинтон, может быть в письмах Винера, источники агентства не сообщили.

«Крупнейший скандал со времен Уотергейта»

В новых письмах Клинтон содержатся «самые ужасные преступления», заявил соперник Хиллари - кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Это расследование – крупнейший политический скандал со времен Уотергейта. Все надеются, что наконец-то правосудие восторжествует», – сказал Трамп на митинге в Сидар-Рэпидс, штат Айова, который показывали американские телеканалы.

«ФБР никогда бы не открыло дело вновь в такое время, если бы это дело не содержало самых ужасных уголовных преступлений», – сказал Трамп под восторженные крики толпы. Он также заявил, что Клинтон «пыталась политизировать дело, нападая и ложно обвиняя директора ФБР».

Напомним, что во время вторых дебатов (которые многие признают самой яркой «дуэлью» кандидатов в ходе нынешней кампании) Трамп обещал добиться уголовного преследования в отношении Клинтон за коррупцию и использование личной почты в рабочих целях. Несколько раз произнес, что бывшая первая леди должна сидеть в тюрьме.

Ноздря в ноздрю

Вопрос, который волнует многих наблюдателей, – скажется ли новый скандал если не на росте рейтинга Трампа, то на антирейтинге Клинтон.

Опубликованные накануне данные опроса газеты Los Angeles Times и исследовательской службы Университета Южной Калифорнии свидетельствуют о том, что Трамп лидирует с преимуществом в 2%: его поддерживают 46%, а его соперницу – 44% избирателей.

В то же время опрос исследовательской службы телекомпании ABC указывает на заметное превосходство Клинтон: ее готовы поддержать 48% избирателей, Трампа – 44%. Данные опроса интернет-издания Investor's Business Daily свидетельствуют о том, что Клинтон опережает Трампа в соотношении 44% к 41%.

Согласно опросу исследовательской службы Rasmussen Report, Клинтон и Трамп пользуются одинаковой поддержкой избирателей – по 45% каждый.

Вплоть до импичмента

«Сообщение о новом расследовании ФБР относится к серии так называемых «поздних сюрпризов» - когда кампания идет предсказуемым путем и вдруг делает неожиданный поворот», - отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Собеседник напомнил, что одновременно появились спекуляции о том, что нынешний вице-президент Джо Байден может стать госсекретарем в случае избрания Клинтон. «Байден в тот же день говорит о том, что у него нет таких планов, что, в общем, тоже в общем, не очень хорошо для имиджевой ситуации Хиллари Клинтон», - подчеркивает Дробницкий.

Эксперт указывает: разрыв между рейтингами Клинтон и Трампа начал сокращаться еще до нового расследования дела об электронной почте. «Хиллари Клинтон настигает очередной скандал, а американский избиратель лишний раз понимает – если Клинтон будет избрана, то конгресс еще долго не отпустит тему расследования вокруг переписки в бытность ее госсекретарем, - отмечает Дробницкий. - А если полагать, что Клинтон пыталась скрыть факты и препятствовать правосудию, то это будет одним из главных оснований для того, чтобы вести расследование, и даже голосовать за импичмент».

«Кампания очень сильно «качнулась»

«Все вместе – это удар по Хиллари Клинтон, - подчеркивает Дробницкий. - Можно посмотреть ее пресс-конференцию в Де-Мойне, штат Айова (которая длилась около 4 минут) – и просто по лицу Клинтон можно увидеть все, что происходит в ее кампании». Именно по дороге в Де-Мойн кандидата застала новость о начале нового расследования ФБР, напоминает собеседник.

Насколько это скажется на исходе выборов, сказать сложно, но то, что кампания «качнулась» очень сильно таким неожиданным «поздним сюрпризом» - это совершенно точно, подчеркивает Дробницкий. В произошедшем очень важен психологический момент, добавляет собеседник.

«Многие избиратели в Соединенных Штатах говорили: «Бог с ними со скандалами с электронной почтой, но я не хочу победы Трампа, и проголосую за Хиллари Клинтон», или: «Я очень не хочу, чтобы президентом стала Клинтон, но не собираюсь участвовать в выборах; ладно, пусть она станет президентом, но без моего участия», - отмечает Дробницкий. – Теперь обе группы неопределившихся избирателей могут очень серьезно «подвинуться». Первые из них могут остаться дома, а вторые могут выйти и проголосовать за Дональда Трампа, или за кандидатов от третьих партий».

В тех штатах, где рейтинги Трампа и Клинтон располагаются очень близко – во Флориде, в Колорадо, частично в Пенсильвании, - может сложиться ситуация, когда грамм перевесит чашу весов, полагает Дробницкий. «Об этом мы узнаем через полторы недели, но то, что кампания серьезно пошатнулась в самый последний момент – это очевидно», - резюмировал собеседник.