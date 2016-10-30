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СМИ сообщили о применении террористами химоружия в Алеппо

18:29 30.10.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Боевики применили снаряды с отравляющим газом на западе Алеппо. Они обстреляли позиции правительственных войск в районе расположения военной академии. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

В результате погиб как минимум один человек и более 35 человек пострадали. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица.

В ополчении города Алеппо отметили, что террористы использовали самодельные заряды, передает РИА Новости. Какой именно химикат они применили, ополченцы сказать затрудняются.

На западе Алеппо в течение последних нескольких дней продолжаются ожесточенные бои между террористами и правительственными войсками. Армии удалось отбить несколько атак и уничтожить несколько сотен боевиков.

Ранее Сирийско-американское медицинское общество опубликовало доклад, в котором отметило, что за все время конфликта (с 2011 года) химическое оружие применялось в САР более 150 раз и при этом погибли около полутора тысяч человек.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Вооружения в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.10.2016, 19:59
распятый мальчик

Аль-Маядин,телеканал в сирийском конфликте занимает проправительственную сторону.
РИА Новости-это Дмитрий Киселев.
Асад и Киселев самые авторитетные люди планеты.Подвластные им новостные каналы можно не читать ,там вся правда до копеечки.
30.10.2016, 19:22
О?

Спасибо путину за вывоз хим. оружия из Сирии! Теперб сирийский народ и ВЕСЬ МИР НАКОНЕЦ-То поймут, КТО такой путин на САМОМ ДЕЛЕ! Любит трампа ОЧЕНЬ!
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