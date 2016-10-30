СМИ сообщили о применении террористами химоружия в Алеппо

Боевики применили снаряды с отравляющим газом на западе Алеппо. Они обстреляли позиции правительственных войск в районе расположения военной академии. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

В результате погиб как минимум один человек и более 35 человек пострадали. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица.

В ополчении города Алеппо отметили, что террористы использовали самодельные заряды, передает РИА Новости. Какой именно химикат они применили, ополченцы сказать затрудняются.

На западе Алеппо в течение последних нескольких дней продолжаются ожесточенные бои между террористами и правительственными войсками. Армии удалось отбить несколько атак и уничтожить несколько сотен боевиков.

Ранее Сирийско-американское медицинское общество опубликовало доклад, в котором отметило, что за все время конфликта (с 2011 года) химическое оружие применялось в САР более 150 раз и при этом погибли около полутора тысяч человек.

